Promoción de 2x1 en libros infantiles y juveniles mendocinos

La Librería Pública Gildo D’Accurzio lanzó una promoción especial de 2x1 en libros de Literatura Infantil y Juvenil creados por escritores mendocinos, y que está disponible exclusivamente para compra online hasta el 28 de julio.

Las obras que se podrán adquirir con precios especiales son 'Los cuentos de la abuela Niní', de Niní Fajardo Céspedes; 'Mi mamá me ama', de Liliana Bodoc; 'El Futre', de Chanti; 'N y Sombra', de María Belén Cherubini; 'El plan salmón', de Juan Manuel Montes; 'La ciudad de la música', de Laura Rudman Belmes y Luciano Rudman Belmes; y 'No me gusta', de Mentepaulatina.

Siendo la primera de su tipo en el país, la Librería Publica Gildo D’Accurzio funciona en un anexo del edificio del Ministerio de Cultura y Turismo (Avenida España 1260, Ciudad de Mendoza). Los títulos que se pueden adquirir en este espacio abarcan diversos géneros literarios y de divulgación científica, únicamente de autores mendocinos. Se puede encontrar, además de libros, música, cine y reproducciones de artistas plásticos, entre otros.

Sin embargo, y siguiendo con los protocolos desarrollados por los gobiernos nacional y provincial en relación a la COVID-19, la Librería Publica se encuentra cerrada en el marco de la cuarentena obligatoria. Por ese motivo y con el objetivo de generar un nuevo canal de comunicación y divulgación de la literatura mendocina, el Ministerio de Cultura y Turismo lanzó el sitio www.libreriadaccurzio.com, el cual ofrece venta de libros, promociones especiales, audiolibros, noticias, los libros ganadores del Premio Vendimia y mucho más.

Cabe mencionar que la librería tiene como protagonista la gran colección de libros editados, en diversas épocas y los producidos recientemente por Ediciones Culturales de Mendoza, además de los libros publicados en ediciones independientes. Su finalidad es generar un espacio en el que escritores locales puedan difundir y comercializar su producción literaria, siendo un espacio abierto para la realización de actividades culturales (talleres, recitales, presentaciones de libros, conferencias, etc.).