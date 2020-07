Los mejores juegos para divertirse en un casino en línea

Los casinos online no son nada nuevo, de hecho, la historia nos dice que los primeros de ellos aparecieron a principios de los noventa en el país caribeño de Antigua y Barbuda. Poco después, con la creación de la Kahnawake Gaming Commission se vio un florecimiento progresivo de los sitios para jugar en internet, dando inicio a una industria que actualmente maneja billones de dólares alrededor del mundo.Entre los juegos que podemos conseguir en un casino en línea destacan dos por su popularidad: el blackjack y las tragaperras.

Blackjack

Para nadie es sorpresa que el blackjack se posicione como uno de los juegos favoritos en los casinos online debido a relativa simplicidad de sus reglas. Una guía recomendable para los novatos en este interesante juego la pueden encontrar en blackjack-online.es de donde pueden tomar tips y estrategias interesantes.

Las primeras referencias a este juego de cartas se remontan hasta una novela escrita por Miguel de Cervantes llamada “Rinconete y Cortadillo” en la cual los personajes son expertos haciendo trampa en un juego al que llamaban “Veintiuna” y donde afirman que el objetivo del juego es llegar sumar veintiuno sin pasarse. Los pillos inclusive explican que el As puede tomar el valor de uno u once y que se juega con el mazo de cartas español. Un juego muy similar llamado Vingt-et-Un, el cual se jugaba con otro set de cartas, al llegar a américa entre 1800 y 1900 se transformó en el blackjack que conocemos, aunque cómo sucedió eso nadie sabe a ciencia cierta. Por ejemplo, algunos historiadores afirman que, para promover el juego en las casas de apuestas, la casa otorgaba un bono especial si un jugador sumaba veintiuno solo con un As de cualquier palo y una jota de palo negro, jugada que se conocía como Blackjack. Otros afirman que el nombre proviene de los mineros americanos que asociaron el sobrenombre que le daban un mineral asociado a vetas de oro y plata con la aparición de un As y un diez.

A partir de estos antiguos orígenes, el blackjack ha dado lugar a muchas variedades que, si bien siguen las mismas reglas básicas, permiten un modo de juego único. Por ejemplo, se puede mencionar el “DoubleExposureBlackjack” donde se reparten las dos primeras cartas del repartidos boca arriba, lo que aumenta tus probabilidades de ganar. Otra versión es el “DoubleAttack Blackjack” que se juega con ocho mazos de cartas españolas y donde el jugador tiene la oportunidad de doblar la apuesta luego de que el repartidor muestra su primera carta o simplemente retirarse.

Tragaperras

Tanto en casinos tradicionales como en su versión en línea, las tragaperras son unas de las opciones favoritas de los jugadores por su relativa simplicidad, ya que el resultado solo depende del azar y por sus retornos elevados, al compararse con otros tipos de juegos de azar. El objetivo de este juego consiste en lograr un set de figuras cuando los tambores de la máquina se detienen, variando el premio según el set obtenido. En tragaperras-online.org puedes encontrar como jugar gratis a la versión electrónica de este excitante juego de forma rápida y segura,además de una lista con las más populares actualmente.

Las primeras tragaperras fueron creadas en 1891 por Sittman y Pitt en Nueva York. Estas primeras máquinas tenían la particularidad de poseer cinco tambores que incluyen todas las cartas del mazo regular de póker (menos el diez de picas y el jack de corazones) y para ganar sólo debías lograr alguna jugada de póker como tres reyes. Debido a la gran cantidad de jugadas posibles, no existía un pago automatizado y los premios variaban de casa de apuestas a casa de apuestas. Esto cambió con la invención de Charles Fey, entre 1887 y 1895, de una maquina con solo tres tambores y cinco símbolos: una herradura, un diamante, una pica, un corazón y una campana de la libertad (libertybell). Este cambio drástico en el diseño de la tragaperras causó una disminución en la cantidad de jugadas ganadoras posibles, por lo que se pudo automatizar el pago de los premios.

A medida que transcurría el tiempo, la creciente popularidad del juego aumentó la necesidad de ofrecerle al público maneras novedosas de jugar y una de las variantes más famosas es una máquina creada en 1994, donde se utilizaba una doble pantalla: de esta manera podías ganar no solo acertando alguno de las combinaciones de los símbolos principales sino que también podías percibir algún premio adicional en la segunda pantalla. Con la llegada de los casinos en línea, la presencia de las tragaperras en los dispositivos móviles más populares no se hizo esperar y hoy en día es posible conseguir variantes como Gonzo’s Quest o Starbust, juegos que hacen gala de las posibilidades de estas nuevas tecnologías; así que no es sorpresa que estas innovaciones hayan causado el aumento en el uso de los casinos en línea.