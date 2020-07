La Expo Educativa será virtual y tendrá el apoyo de todos los intendentes

Estaban todos. En persona, el titular de la DGE y los rectores de las universidades en Mendoza, mientras que los intendentes lo hicieron desde sus respectivas pantallas. Y en la coordinación del encuentro, el vicegobernador Mario Abed. Tema del día: coordinar en conjunto cómo harán para que en el año de la virtualidad los estudiantes de los últimos años del nivel secundario y aquellos que estén redefiniendo su vocación conozcan la oferta de los estudios superiores con que cuenta la provincia.

Para la Expo Educativa Virtual que se realizará del 5 al 8 de agosto, los jefes comunales aportarán los accesos a internet en cada uno de los departamentos para que los interesados puedan consultar carreras, planes de estudio, oportunidades y demás opciones para el ingreso.

La oferta educativa tendrá una modalidad interactiva que permitan hacer consultas puntuales y generales acerca de las distintas carreras y modalidades, tanto de los efectores públicos como de los privados.

Se toma como base a favor de esta opción online la transformación que experimentaron esta año las universidades por la pandemia del coronavirus. De esta manera, quienes quieran estudiar una carrera y no puedan trasladarse cuenten con la posibilidad de hacerlo a través de internet. En otras palabras, que la distancia, como ocurría antes, no resulte a futuro un condicionante para no seguir los estudios superiores.

“La pandemia nos deja unidos a todos en la provincia en una oferta educativa, es algo por lo que siempre luché ya que quienes venimos de departamentos alejados no estábamos en igualdad de condiciones”, dijo el juninense Abed.

El Director General de Escuelas, José Thomas, aprovechó la ocasión para plantear la necesidad de que se sumen más conexiones wifi en distintas puntos de la provincia, por eso consideró clave el apoyo de los intendentes para lograr ese objetivo.

En la cuenta regresiva para la realización de la Expo, cada comuna avanzará en el relevamiento local y en el desarrollo de opciones de conectividad para los y las estudiantes.