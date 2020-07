Con la industria tecnológica, Argentina vuelve a ponerse en el mapa

En el intento de ver una salida de la pandemia para nuestro país, consultamos desde MDZ Radio a Diego Tártara, CTO de Globant, empresa que desarrolla software y constituye uno de los cinco unicornios argentinos. Aunque la crisis económica ha impactado en todos los sectores, en algunos se trató sólo de una "contracción" que se podrá recuperar en el corto plazo y que para nuestro país puede ser una brillante oportunidad de crecimiento por las características propias de la industria del conocimiento.

¿Cómo impactó en la industria tecnológica la pandemia?

En términos generales, "hubo una contracción que supuso la revisión de una estructura de costos, entonces se vuelven más conservadores". Pero esto es en el corto plazo, según explica Tártara, porque cuando "miramos a mediano y largo plazo, trae un impulso muy fuerte y muy bueno para el sector" de desarrollo de software y tecnología en general, que es dónde habita Globant. ¿Por qué se produce esa situación? Por un lado porque la tecnología ha sido el gran motor que ha permitido la supervivencia durante este impasse a muchas empresas que de otra manera no lo hubieran logrado, por ejemplo "el uso de una billetera electrónica de pago", lo que es un cambio notable en los hábitos de consumo y en la incorporación de medios tecnológicos para la empresa. En este sentido, asegura el Director Tecnológico de Globant, "no hay vuelta atrás" de estas nuevas "costumbres del usuario". Diego señala que "en algunos reportes muestran que hoy ya podés ir al supermercado de la esquina que está abierto y totalmente funcional y sin embargo las ventas online se triplicaron respecto a pre-pandemia y no volvieron nunca a valores normales".

La industria de la tecnología es un mercado muy bueno y positivo para el empleado. Si bien hubo cierres de empresas, achiques y reestructuración, la recuperación será muy rápida, incluso en Argentina. Por lo que surgirán rápidamente oportunidades de contratación en condiciones laborales ultra flexibles, los lugares de trabajo son increíbles y esto, según las palabras del CTO de Globant no es exclusivo de su empresa si no de todo el sector.

¿Qué cambios del mundo laboral llegaron para quedarse?

"Todas las industrias dieron un mayor o menor paso hacia la tecnificación" contextualizó Tártara. Las empresas que se dedican a educación a distancia han dado un salto exponencial en la cantidad de afiliados, en el consumo que tienen. A su vez, en el mundo laboral se produce un cambio sustancial ya que muchas empresas se dieron cuenta que podían operar de forma remota con mayor o menor dificultad. Esto, continúa Tártara, "abre muchos interrogantes sobre si hay que volver o no al escenario anterior". Con respecto a este tema, ya empiezan a escucharse algunas voces de líderes de compañías de servicios financieros o bancos que dijeron "parece que ya no vamos a necesitar edificios que congreguen miles de personas". Y aquí "estamos hablando de empresas muy conservadoras que hasta hace un tiempo atrás no podías estar con el celular y te lo hacían dejar en un locker porque lo veían como un riesgo dentro del ambiente de trabajo".

¿Y en Argentina?

En un escenario de trabajo distribuido, cuando democratizás el acceso al trabajo, ya no importa si vivís en Chaco o Nueva York. Esto representa una oportunidad para Argentina, "que tiene muy buena capacidad y muy buena educación se empieza a volver más relevante, vuelve a ponerse en el mapa". Por eso, remarca el CTO de Globant, es una oportunidad enorme para la industria del conocimiento que es además exportadora. Sin embargo, uno de los inconvenientes que encuentra nuestro país a la hora de competir con otros en este mercado es que tiene muy buena calidad de profesionales, de ingenieros sobre todo, pero es escasa "la cantidad de ingenieros que se reciben en la Argentina. Podrían ser muchos más y el Mercado los podría absorber y con salarios muy interesantes en la Industria".

Pensando en las empresas que quieran desembarcar en Argentina, se ofrece un panorama dudoso ya que "no sólo a nivel impositivo si no también de garantías jurídicas, ya que cuando cualquier empresa busca ingresar en un país, lo hace pensando en un plan de 1, 3 o 5 años y eso en el nuestro puede ser muy difícil". Además recuerda Diego que Globant es un empresa con origen argentino y una fuerte impronta allí, sin embargo cada vez que se lo conversa con analistas, llegan a un momento en el que "no se entiende cómo la Argentina puede tener una inflación de dos dígitos cuando el mundo está curado de eso". Esto ha significado, desde su punto de vista que muchas empresas que quisieron venir a instalar sus centros de desarrollo, se fueran hacia Brasil u otros lugares.

Globant tiene oficinas en India y Diego, como CTO nos cuenta los cambios que realizaron desde ese país para dejar de ser "la mano de obra barata" del mundo e invertir fuertemente para ser una potencia tecnológica. "India realizó una fuerte inversión y tiene unas universidades increíbles. Además antes el costo laboral allí era la tercera parte que en Argentina, ahora ya no. Es prácticamente lo mismo lo que se paga por contratar un ingeniero allá que acá precisamente porque han dado un salto bastante importante", indicó.

Escuchá la nota completa ACÁ