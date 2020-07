Una encuesta internacional ubica a Mendoza entre los mejores destinos de América Central y del Sur

Una encuesta realizada por el sitio internacional especializado en viajes Travel + Leisure (T + L) eligió a la Ciudad de Mendoza como uno de los tres mejores sitios de América Central y del Sur.

“Estamos muy contentos y esperamos que cuando todo esto pase quienes nos eligieron como una de las tres mejores ciudades para Travel + Leisure, nos puedan volver a visitar. Y quienes no nos han visitado, tengan la oportunidad de conocer la belleza de la Ciudad de Mendoza”, destacó el intendente Ulpiano Suarez.

Hitos de la capital mendocina

Durante los últimos años, la Ciudad de Mendoza ha sido noticia por diversos motivos. Entre ellos, el notable experto español Rafael Fuentes García especializado en turismo, ponderó a la Capital como “una ciudad innovadora”; la Terraza Jardín Mirador ha sido el lugar elegido por canales de televisión para ser filmada y mostrar sus encantos al país; según el sitio Tripadvisor fue seleccionada entre los mejores destinos vinícolas; estudios realizados por el Conicet la ubicaron como la ciudad con mejor calidad de vida del país entre 528 unidades analizadas y como el séptimo destino más elegido de Sudamérica.

La capital mendocina también fue seleccionada como caso exitoso de los centros comerciales a cielo abierto por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); actividades turísticas y culturales del municipio han recibido el premio Oro en el Best of Mendoza’s Wine Tourism; Mendoza logró ser una de las 21 ciudades maravillosas del mundo. Además es la octava Capital del Vino en el mundo y es Ciudad Universitaria. Se podrían nombrar muchos premios y acontecimientos más que hacen a Mendoza, una Ciudad prestigiosa por todos los encantos que posee.

Antes del Covid

Previo a la pandemia del coronavirus que impidió la libre circulación de personas y obligó a cumplir una cuarentena a nivel mundial, en la encuesta de Travel + Leisure los turistas destacaron la calidad de la gente, el paisaje que combina sol, nieve, montaña y vino, la limpieza y calidad ambiental, entre otras cosas. Puntos que coinciden entre los testimonios de quienes visitaron la Ciudad de Mendoza.



En el sitio T + L destacaron: “Cada año, para nuestra encuesta de los mejores premios del mundo, Travel + Leisure pide a los lectores que evalúen las experiencias de viaje en todo el mundo, para compartir sus opiniones sobre las principales ciudades, islas, cruceros, spas, aerolíneas y más. Los lectores calificaron las ciudades según sus lugares de interés y monumentos, cultura, cocina, amabilidad, compras y valor general”. Así fue como la Ciudad de Mendoza se llevó el 3º puesto superando a Buenos Aires (4); Cartagena, Colombia (5); Bogotá, Colombia (6); Rio de Janeiro (7); Lima, Perú (8); São Paulo, Brazil (9) y Quito, Ecuador (10).



Los dos primeros puestos fueron para Cuzco, Perú (1º puesto) y Antigua, Guatemala (2º).