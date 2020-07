La inseguridad no respeta a nadie: le robaron la canasta a un perrito que hacía mandados

Una noticia sorprendió hoy a Colombia, ya que en las redes sociales se dio a conocer el caso de un perro que trabajaba en un almacén y fue víctima de la inseguridad.

Según relata el portal mexicano Milenio, el labrador color chocolate trabajaba de mandadero desde antes que comenzara la pandemia de coronavirus, y el encierro obligatorio. De hecho, se había hecho conocido por un reportaje que hicieron sobre él en la cadena televisiva Caracol.

El hecho de inseguridad actual se dio a conocer a través de las redes sociales. "Increíble la delincuencia", escribió la usuaria Érika Zapata. "Le robaron la canasta de los domicilios a Eros, ayer mientras trabajaba", siguió.

Increíble la delincuencia. Se le robaron la canasta de los domicilios a Eros, ayer mientras trabajaba. Ni él se salvó de los robos. pic.twitter.com/2iVbw5scth — Érika Zapata (@ericayasmin4) July 10, 2020

Según relató el medio mexicano, el hurto se produjo a la noche, cuando el perrito se dirigía a hacer un pedido. Lo que llevaba en su canasta era un cartón de cigarrillos. No se identificó a la persona que llevó a cabo el repudiable acto.

#NoTodosLosHéroes #TienenCapas

Se llama Eros, es un perro labrador, vive en la ciudad de Medellín Colombia, y qué tal está belleza con esa inteligencia, todo un profesional en delivery apoyando a sus vecinos en plena pandemia, disfrútenlo, me encantóuD83DuDC36

pic.twitter.com/7nyvCklOhg — uD83CuDDFBuD83CuDDEA¡¡AZUCA!!uD83CuDDFBuD83CuDDEA (@Pura_Miel) July 9, 2020

Lo bueno fue que el can no sufrió ningún daño, ya que lo único que hicieron los malvivientes fue llevarse la canasta en la que llevaba los cigarrillos. Esto no impidió que en las redes sociales se mostrara mucha indignación por el asalto.

Pana jajajaj uD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE24uD83DuDE24 me hacen el favor y le regresan la canasta a Eros. https://t.co/k0WiQDq0JD — MimisuD83EuDD84uD83EuDDC1uD83CuDF6DuD83CuDFA0 (@DeLluciee) July 10, 2020