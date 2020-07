El poker en linea gratis: una alternativa para divertirse en casa

La situación actual que ocurre a nivel mundial ha provocado un aumento en la búsqueda de actividades que nos permita divertirnos desde la comodidad de nuestras casas. Entre las mejores opciones tenemos los juegos de póker en línea gratis, que nos ofrecen la oportunidad de practicar estrategias, aprender nuevas habilidades y ¡hasta conseguir dinero extra!. Todo esto sin tener siquiera que levantarnos de nuestro sillón favorito.

Si estas entrando a este mundo por primera vez, te puede ayudar bastante encontrar una guía bastante amena y sencilla sobre la historia de este interesante juego y sus reglas. Pero si ya tienes algo de experiencia, esta corta guía te resultará muy útil para que aprendas nuevos tips y estrategias que aplicar en tus próximas partidas sin límite.

El primer aspecto a resaltar es la elección del casino online en el cual jugar. Es importante encontrar lo que necesitas saber sobre la aparición de nuevos casinos en línea y como dar con uno que cumpla con tus expectativas de manera confiable. El segundo aspecto a considerar es el tamaño de la apuesta en las partidas sin límite; una buena regla general a seguir es apostar en relación al tamaño del "bote" (pot). Por ejemplo puedes arriesgar una cantidad que esté entre el total y tres cuartos del bote para una mano de cartas fuerte. También puedes considerar apostar antes del Flop cuatro veces la del valor de la "ciega grande" (bigblind) para eliminar a los jugadores débiles, reduciendo la cantidad de estos antes del Flop. Si tienes esto en mente, puedes obligar a los otros jugadores a invertir en el bote pero salvándote de arriesgar tanto como para que no te perjudique, en caso de que alguien tenga una mano mejor que la tuya.

Al momento de jugar, la primera estrategia básica que debes dominar por completo es el “pasar y aumentar”(check and raise). Esta acción, como su nombre lo indica, consiste en abstenerse de apostar cuando es tu turno y aumentar la apuesta cuando es el turno de otro jugador después de ti. Esta jugada es bastante común en sitios de apuestas en línea ya que te permite aumentar la cantidad de dinero que entra en el bote cuando tienes una mano ganadora o hacer que tu oponente se retire cuando tus cartas realmente no son las óptimas. El pasar y aumentar además te permitirá balancear tus “checks”, ya que al aumentar la apuesta algunas veces cuando pasas, tu oponente no sabrá a ciencia cierta si tienes una mano débil cuando pasas.

¿Cuándo es efectivo utilizar el pasar y aumentar? Esta jugada funciona mejor cuando crees tener la mejor mano de la partida y necesitas aumentar la mayor de cantidad de fichas posibles en el bote;en este caso es bueno mantener en mente lo siguiente: debes ser el primero en actuar, tu oponente debe haber demostrado ser lo suficientemente agresivo al apostar con una gran variedad de manos y finalmente no exagerar tu jugada. Este último punto es el más importante que recuerdes, ya que una demostración muy extravagante podría hacer que los otros jugadores se retiren antes de aumentar las fichas del bote y no le saques todo el provecho a cartas excelentes. Ahora si tu mano es mala, también puedes usar el pasar y aumentar para intentar ganar el bote con un farol en lugar de abandonar tu mano, utilizando el conocimiento que tu oponente cree haber ganado sobre ti en vueltas anteriores.

Hablando de faroles, una estrategia que te puede resultar muy útil al jugar desde tu teléfono móvil de nueva generación al póker, es el “atrapa farol” o “bluffcatcher” por su nombre en inglés. En pocas palabras es usar una mano que, si bien no es muy buena, sirva para derrotar el farol de tu oponente. Normalmente es una jugada que se hace en la apuesta final de la “quinta calle” o “river”. Si quieres saber si es conveniente hacer este movimiento debes tomar en cuenta si tienes una mano que realmente pueda vencer el intento de engaño y si las condiciones son las apropiadas para igualar esta apuesta en la quinta calle. Como mucho en el póker, la decisión final viene dada por que tanto conoces del comportamiento del otro jugador: ¿qué tantas veces intenta hacer farol? ¿cuál es su rango de apuestas? Ya que por definición no estás utilizando una mano ganadora, es indispensable que sepas reconocer jugadores y situaciones donde el engaño es común. Dicho de manera sencilla: el “atrapa farol” nunca funcionara contra alguien que nunca miente.

Así que si estas considerando participar en el excitante mundo del póker online, te recomiendo seguir estos consejos, ya que no solo es divertido sino que también puedes ganar muchos premios por jugar hasta torneos, desde tu casa.