Tres dudas sobre la tercera etapa del bono de 10.000 pesos de Anses: ¿será el último?

El fin de semana tuvo una mala noticia para quienes cobran el Ingreso Familiar de Emergencia. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que la tercera etapa de pagos será la última en mantener el formato actual, por lo que se cree que Anses ya no entregará el bono de 10.000 pesos a todo el país.

Sin embargo, también surgió una duda, ya que Cafiero remarcó que el bono "tiene que ver con la emergencia", por lo que no se descartó que siga presente en los lugares más complicados por la pandemia de coronavirus, es decir, el Área Metropolitana de Buenos Aires y provincias como Chaco.

Esa modalidad de pago era la que se estudiaba para la tercera entrega del IFE, pero finalmente se optó por la que se venía utilizando, y se le pagó el beneficio a todos los inscriptos que habían sido aceptado, es decir, más de 9 millones de personas.

El IFE logró que 3 millones de personas "no caigan en la pobreza", aseguró Raverta (@FerRaverta) https://t.co/cmiNfuvSd3 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) July 10, 2020

A pesar de este anuncio de Cafiero, todavía quedan algunas otras dudas sobre el tercer pago del bono de 10.000 pesos. Una de las más grandes es cuál será el calendario completo. Como se había adelantado, quienes perciben la AUH también cobrarán en agosto el IFE, por lo que su pago empezará durante la segunda semana de ese mes.

Falta sabe cuándo percibirán el dinero quienes cobran a través de CBU. La segunda etapa de pagos de este bono terminará este viernes, por lo que se espera que la semana próxima se den más detalles de cómo será el pago de la última etapa para todo el país.

La última de las dudas que hay es si habrá una nueva inscripción. Esto es prácticamente imposible, ya que no se realizó una nueva para la segunda etapa. Quienes no consiguieron entrar en la primera ronda de pagos, no podrán hacerlo en la tercera, si tomamos en cuenta el precedente sentado en junio.