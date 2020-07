Formosa pasa la cuarentena al ritmo de un DJ que es furor

Con música de todas las épocas, sorteos y grupos locales en vivo, un DJ formoseño capta todas las noches mediante su cuenta de Facebook la atención de miles de oyentes que lo sintonizan desde cada rincón de la provincia, el país y el mundo, en este marco de la pandemia de coronavirus.



Se trata de Luis Alberto Sánchez, con una larga trayectoria en la animación de eventos, más conocidos por los formoseños como "Lucho DJ" y que todas las noches de 21 a 1 deleita con su música a miles de seguidores.



"En el mes de marzo, cuando apareció la pandemia del coronavirus, desde los estudios que tengo en mi casa decidí comenzar a transmitir en vivo vía Facebook música de los años 70, 80 y 90, y logré captar la atención de grandes y chicos a través de la música", contó a Télam Sánchez.



El animador, que ya tiene un club de fans de más de 2.000 seguidores llamado "Lucho DJ en Cuarentini", comienza cada noche poniendo música retro, los infaltables lentos de los años 80 y 90 hasta música como chamamé, rock, reggaetón, cumbia, pop y "cachaca".



"La idea es tratar de estar unidos los formoseños y, ya que nos tenemos que quedar en casa, poder pasar un buen momento escuchando buena música", aseveró al tiempo que dijo: "Me siguen formoseños del interior provincial como también aquellos que se fueron a vivir a Corrientes, Chaco, Rosario, Mar del Plata, Tierra del Fuego, España, Canadá, Nueva Zelanda, Israel, Miami".



El animador tiene cada noche una presentadora singular que es su hija Anita, de 5 años, y que tiene la misión de decirle a los oyentes: "Con ustedes, mi papi. Que comience el show", para que luego empiece a sonar la música de manera virtual en el barrio San Miguel de la capital de Formosa.



Sánchez sostuvo que "desde marzo a la fecha, el programa es seguido por cerca de 1300 oyentes por noche, quienes piden temas específicos, mandan saludos a sus amigos y familiares y hasta cuentan lo que están haciendo mientras cantan y bailan al ritmo que suena".



"La propuesta es que la gente se sienta acompañada en esta larga cuarentena por el coronavirus y que escuche buena música antes de irse a dormir", resaltó.



"Muchas noches grupos musicales formoseños como 'La Suma', 'Rubén Vivas', 'Hugo Aveiro', 'Quorum', 'Tina Pop', 'Miguel Alucín', entre otros, han pasado por los estudios para brindar shows en vivo, que son muy solicitados por la audiencia y más cuando en la casa existen amantes del folclore, la música melódica y el pop", sostuvo el animador que tiene una trayectoria que supera los 30 años.



También "una vez al mes DJ locales como 'Yoryo Dj' y Jorge Mendoza, son invitados a mi pequeño estudio para pasar su propia música", explicó.



Muchos formoseños de entre 25 y 30 años, que lo recuerdan animando cumpleaños infantiles cuando eran pequeños, también dan el presente en cada una de sus transmisiones: "Es una enorme emoción sentir que del otro lado hay personas a las que he divertido en su infancia, ya sea en una fiesta de cumpleaños o en alguno de los tantos eventos que conduje a lo largo de mi carrera", puntualizó.



Télam dialogó con algunos de estos oyentes nocturnos que siguen desde su casa a "Lucho DJ": "En mi familia, lo conocemos a Lucho de toda la vida, siempre fue una persona muy alegre y que hoy esté haciendo esto para alegrarnos la cuarentena es un mimo al alma que recibimos de su parte", explicó Mercedes Álvarez.



Por su parte, Sebastián Bordón, del barrio Evita, opinó: "La música que pasa es magnífica, en familia, mientras cenamos, comenzamos a escucharlo y yo en particular me quedo hasta pasada la medianoche para esperar mis temas favoritos de cumbia y reggaetón".



Ayelén Sena se define como oyente fiel y contó: "La música es fantástica porque pasa por todos los ritmos y pedidos que le hacemos mediante los mensajes. Lucho es uno de los mejores de Formosa ya que lo conocemos de cuando ponía música y animaba los cumpleaños de 15".



"Realmente la iniciativa es muy buena y más cuando tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos del coronavirus. Él le pone onda y mucha alegría a cada noche que se transforma en especial desde el momento que su hija lo presenta sentada en su falda", resaltó Sena.



Quienes quieran sintonizarlo, lo podrán encontrar en su cuenta de Facebook: "Luis Alberto Sánchez".