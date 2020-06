El montañismo en Mendoza, una saludable actividad aún postergada

Los que frecuentan el montañismo bien saben que se trata de una actividad que motiva distintos desarrollos: el personal (salud física, mental), el grupal (trabajo en equipo), el turístico y el económico (miles viven de este recurso en la provincia) y el cultural y simbólico, pues la montaña, a fin de cuentas es lo que nos constituye.

No obstante, en Mendoza, luego de las distintas fases de apertura que se vienen produciendo, todavía el montañismo sigue aguardando y los involucrados, a través de una asociación, buscan que se aprobado.

Así pues, a continuación, el documento elaborado por la Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña, respecto de la situación de prohibición para las actividades de montaña en Mendoza. El texto es suficientemente claro al respecto, por lo cual, puede servir de pauta para las autoridades del caso.

"El montañismo puede convivir perfectamente con las medidas precautorias de la cuarentena obligatoria. Es una actividad que se realiza en espacios abiertos, aireados, con distanciamiento físico, con ínfimas posibilidades de propagación del virus en relación a la potencialidad de contagio en zonas urbanas.

"En la flexibilización de la cuarentena, a la fecha se ha permitido el uso de ciertos lugares cerrados que plantean mayor probabilidad de acercamiento social, poca ventilación de los espacios, etc. Como colectivo de profesionales, comprendemos la complejidad de la pandemia y adherimos a las medidas preventivas y decisiones políticas del Gobierno, por ello estamos motivados para trabajar en conjunto con la Comunidad y las Autoridades pertinentes en la reapertura del Turismo de montaña y el montañismo de forma segura. Hemos elaborado un “Protocolo para actividades de Montaña” (entre las instituciones del Club Andinista Mza y AAGPM) y un “Protocolo para el desarrollo de la actividad del Guía de Montaña “ (Aagpm).

"Los Guías de Montaña desarrollamos nuestra incumbencia profesional, de desempeño laboral y deportivo, principalmente en ámbito de montaña. Lideramos actividades en montaña, estas pueden variar desde un trekking suave de pocas horas a una expedición de varios días en montaña, una guiada de escalada en roca, etc. Principalmente guiamos actividades que demandan gran exigencia deportiva y de destrezas del montañismo, y nuestra especificidad es exclusiva como profesionales en montaña. A su vez, cuando lo ha requerido la situación, cooperamos en rescates de montañistas que han sufrido accidentes en montaña. Al momento en que la situación permita habilitar el turismo de montaña, los guías necesitaremos estar en condiciones de aptitud psicofísica para brindar un servicio eficiente. Las destrezas y gestos deportivos que requiere esta profesión, se conservan y mejoran únicamente practicando la actividad en montaña, no en ámbitos de ciudad. Nuestra condición de profesionales en montaña, nos ubica como poseedores de competencias para conducirnos de forma segura y no generar infortunios que comprometieran el delicado momento sanitario que atravesamos.

"Por otro lado, el sector de turismo es uno de los más afectados y posiblemente uno de los que más tiempo demoraría en restablecerse. A la fecha no habría vuelos hasta el 1 de septiembre y está inhabilitada la circulación de vehículos y micros que pretenden realizar turismo. Hace más de 65 días que estamos sin habilitación laboral, y si bien se está trabajando sobre la reapertura del turismo, las proyecciones son sumamente inciertas debido a la recesión económica actual que profundiza la crisis, la población destina su dinero en esenciales (no en turismo), desconfianza generalizada que género esta pandemia a nivel mundial.

"Al no poder trabajar, no estamos percibiendo ingresos y puesto que casi en nuestra totalidad somos monotributistas, (trabajadores independientes), estamos acumulando deudas con los entes recaudadores (Afip, IIBB, etc.). Un porcentaje menor de los colegas han podido acceder a alguno de los beneficios que otorga el gobierno como ser el IFE o créditos a tasa cero, etcétera.

"Invitamos a la Comunidad a que se acerquen a conocernos a través de nuestra web AAGPM, nuestras redes sociales, y sugerimos que al momento de contratar Guías de montaña, les exijan la credencial de habilitación.

Asociación Argentina de Guías Profesionales de Montaña (AAGPM).

www.aagpm.org

Personería Jurídica 1664/09

Fb: Guías Profesionales de Montaña

IG: aagpm_arg

Ulises Naranjo