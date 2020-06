Post pandemia: qué pasará con los shows y eventos culturales

La pandemia afectó fuertemente a la industria del espectáculo y, de hecho, los shows masivos se cancelaron uno tras otro aún antes de que se decretara la cuarentena obligatoria. Ayer el gobierno nacional convocó a una reunión con representantes de la música y el teatro. En este encuentro calificado como "altamente positivo" estuvieron Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, Tristán Bauer -Ministro de Cultura- y Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. De parte del sector privado se hicieron presentes la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET), la Asociación de Productores musicales (APM) que es la que nuclea los managers y el 80% de los eventos internacionales.

Daniel Grinbank, uno de los productores más conocidos de nuestro país conversó con MDZ radio sobre la reunión con el gobierno y explicó cómo puede ser la "pospandemia" para ese rubro. "La calificamos de altamente positiva porque pudimos visualizar la situación que está atravesando el sector, ya que fuimos los primeros en cerrar y sabemos que seremos los últimos en abrir", explicó el polifacético Grinbank. "Entendemos que venimos después de la salud. Nadie se expondría a un foco de contagio o a una concentración masiva y sabemos que un show o un recital puede significar eso", apuntó Grinbank.

El derrame

Con casi cuatro meses de inactividad y sin perspectiva de un retorno a corto plazo, la pandemia ha ocasionado un fuerte quebranto en las pymes que producen o son proveedores para shows y recitales. "Desde AADET representamos a muchos productores del Interior del país, pudimos visualizar su situación y la de toda la gente que trabaja de manera tercerizada en nuestro ámbito: un ingeniero en sonido, músicos acompañantes, plomos, maquilladores, vestuaristas, escenógrafos, agentes de prensa, es decir mucha gente que depende de nosotros", describió.

Para Grinbank, el sector no tiene una "salida económica a través del streaming" y la vuelta a la actividad "va a ser traumática" ya que para respetar la distancia social se van a reducir las capacidades de todos los escenarios. El productor argumenta que desde el sector saben que "se trabajará al 30%, 40% o 50% del aforo y eso no es rentable", pero entienden que es un tránsito inevitable para la vuelta". Esto dando por descontado que habrá que recuperar para shows y recitales la confianza del espectador en que no se tratará de un foco de contagio.

Durante el período de aislamiento con ingresos cero, la comunidad artística compuesta por pymes y monotributistas ha buscado su subsistencia a través del programa ATP, al igual que otras actividades económicas, pero se hace imperioso que el gobierno "considere una mayor flexibilización para que más monotributistas puedan suscribir a este sistema de asistencia". En esa misma dirección, continúa Grinbank, en cuanto a los créditos a tasa cero, se pide que la devolución se inicie cuando se retoma la actividad. "Nosotros no sabemos cuándo puede llegar a ser eso. No lo saben los científicos, menos lo podemos anticipar nosotros", agregó el empresario.

En el camino se quedarán muchas empresas

Cuando se intenta pensar cómo será el negocio de los espectáculos cuando "todo esto" acabe, Daniel Grinbank cuenta que le cuesta mucho "ver luz al final del camino". Si bien, no se aventura con números sobre el impacto económico en la actividad, asegura que luego de esta pandemia muchas empresas quedarán en el camino. "No sólo las pymes de aquí, si no también algunas de las grandes que incluso cotizan en Bolsa", graficó.

Asegura, además, que las consecuencias son mucho mayores que en la Industria del Turismo. El nivel de impredecibilidad que tiene la circulación del virus, donde de repente como ocurrió en Jujuy. "Si había un evento allí lo hubiéramos tenido que cancelar. Si a esto le sumamos que el epicentro de la pandemia está en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que allí residen gran parte de los artistas resulta imposible imaginar un traslado seguro de los mismos a ningún punto del interior del país", dijo.

A pesar de que ven con optimismo el haber podido exponer en detalle la realidad del sector del espectáculo a las autoridades nacionales, Grinbank, como muchos otros productores, "no encuentran una luz al final del camino".