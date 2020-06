Se recuperó "Simba", el león al que le quebraron las patas para que la gente se saque fotos

View this post on Instagram

u0412 22.00 , u0441u0435u0433u043eu0434u043du044f u043fu043e u0447u0435u043bu044fu0431u0438u043du0441u043au043eu043cu0443 u0432u0440u0435u043cu0435u043du0438 u041fu0420u042fu041cu041eu0419 u042du0424u0418u0420!