Caso Nahiara: "Me dijeron que estaba jugando y que se descompuso"

Gabriel Domínguez, el padre de la nena de 1 año y 9 meses asesinada a golpes por su madre y su padrastro en Rivadavia, rompió el silencio y contó que se enteró lo ocurrido con Nahiara porque su cuñado le avisó a través de redes sociales y le dio una versión muy distinta a lo que realmente ocurrió.

"Me cuesta creer que haya tanta maldad hacia alguien tan inocente. Hacía 3 meses que no veía a la nena, desde que la madre se puso en pareja. El hermano de ella me decía que estaba todo bien y era todo lo que sabía", contó el joven en diálogo con Radio Regional.

Con respecto a cómo se enteró sobre la muerte de la pequeña, Gabriel señaló que su cuñado le avisó a través de Facebook el domingo a la noche. "Me dijo que había estado jugando y que se descompuso. Que la llevaron a Rivadavia, de ahí la derivaron a San Martín y falleció en el camino", se lamentó el joven.

"Me mintieron sobre el velorio de mi hija y ni siquiera me dejaron despedirla. Me decían que la madre no tenía celular y que por eso no se comunicaban conmigo", agregó Gabriel.

Y concluyó: "Me estoy enterando todo lo que ha pasado por los medios y por gente que se ha comunicado conmigo a través de Facebook. Si hay alguien que sepa algo por favor que se comunique conmigo".