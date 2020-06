Ocho provincias tuvieron que retroceder en el aislamiento por nuevos contagios

Localidades de las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Chubut, Neuquén y Jujuy, además de cinco municipios bonaerenses, perdieron el estatus sanitario que habían logrado y retrocedieron en los últimos días en el proceso de desconfinamiento luego de que se confirmaron nuevos casos de coronavirus.

El pasado 17 de junio, aquí en Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez, volvió a prohibir los encuentros en domicilios particulares y regresó a la modalidad de salidas recreativas según la terminación del número del DNI, tras detectarse nuevos contagios.



"No vamos a permitir la reunión de amigos en casas particulares. Vamos a ser muy estrictos con eso", había alertado Suarez, quien adelantó que enviará un proyecto a la legislatura para modificar el Código Contravencional e imponer un arresto de 15 a 30 días para el dueño de la casa en la que se realicen estas reuniones.



El gobierno de Buenos Aires dispuso hoy que el municipio de Baradero, que se encontraba en etapa 4, pase a fase 3; y que Chivilcoy, Pinamar, Azul y Punta Indio bajen de la fase 5 a la 4 porque registraron casos esta semana.



El gobierno de Santa Fe anunció una serie de medidas que endurecen los controles, especialmente para quienes retornen de lugares con circulación del coronavirus, a la vez que busca reducir los traslados y establece sanciones para infractores.



El gobernador Omar Perotti anunció que "cualquier persona que no resida en la provincia, ingresa y se va a quedar aquí, obligatoriamente tendrá que hacer 14 días de aislamiento".



También tres localidades santafesinas han vuelto a la Fase 1 del aislamiento: Ceres, en el límite con Santiago del Estero, Santa Rosa de Cachines y Carreras.



En Córdoba, cuatro localidades de la zona del valle de Traslasierra (Las Tapias, San Pedro, Villa Dolores y Villa Sarmiento) tuvieron un retroceso a Fase 1, con cuarentena estricta desde el pasado sábado hasta el 3 de julio, a partir de un brote del coronavirus que sumó 32 contagiados al día de hoy, según datos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).



Situación similar se dio en La Falda, Huerta Grande, Valle Hermoso y Villa Giardino, que retornaron a fase 1. A partir del viernes pasado, se estableció un cordón sanitario por 48 horas para testear a personas que mantuvieron contactos estrechos con dos casos positivos.



El gobierno de Corrientes dispuso el viernes que la localidad de Saladas, regrese a la Fase 1 de aislamiento, tras detectarse seis casos de coronavirus en esa localidad distante a 120 kilómetros de la capital provincial, donde se registró el primer caso de Covid-19 hace una semana, cuando un hombre que vive en la ciudad de Corrientes y trabaja en Resistencia (Chaco), llegó al pueblo de casi 20.000 habitantes y visitó a familiares y amigos.



En tanto, Mocoretá, que estuvo en Fase 1, tras haberse registrado una decena de contagios de Covid-19, regresó a Fase 5, debido a la recuperación de todos los infectados, informó hoy el gobernador y aseguró que no queda ningún caso de coronavirus en esa localidad.



En Entre Ríos, si bien la provincia no retrocedió en las actividades permitidas, el Gobierno decidió restringir reuniones sociales, cultos religiosos, y deportes en grupo, mientras que los departamentos de Colón e Islas regresaron a fase 1 tras un brote de casos; y ciudades como Federación o Paraná (con 38 casos, de los cuales 30 se registraron en los últimos tres días) volvieron a restringir actividades económicas y sociales.



En Chubut, en tanto, el comité de emergencia de la provincia, que determina las estrategias sanitarias para controlar la circulación del coronavirus, anunció que las localidades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Camarones y Rada Tilly retroceden a la Fase 2 de la cuarentena, hasta esta semana inclusive.



En el resto de las localidades chubutenses, es decir la meseta central y la cordillera, se mantiene el estatus de salidas recreativas y apertura de locales aunque con las medidas de distanciamiento y el uso de tapabocas obligatorio.



El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, anunció la semana pasada la suspensión de las reuniones sociales de hasta 10 personas en la capital provincial hasta tanto descienda la cifra de casos activos de coronavirus, que ya registra 191 positivos, mientras que la provincia acumula 324.



Con todo, el caso paradigmático es el de Jujuy, que era una de las más audaces en el proceso de desconfinamiento y debió regresar el sábado último a la Fase 1 del aislamiento, en principio por siete días, al registrarse nuevos casos confirmados de coronavirus que aumentaron ayer a 42.

"No hay certezas sobre si en la provincia existe transmisión comunitaria", dijo el gobernador Gerardo Morales, quien sostuvo que la situación epidemiológica en la provincia es compleja, tras reportarse la mayor cantidad de los infectados durante la última semana: 42.