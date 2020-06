¿Qué quisieras?, fotógrafo venezolano retrata los deseos durante la pandemia

View this post on Instagram

Seguimos con deseos de gente que se asoma para responderme QUEu0301 QUISIERAS. Ademau0301s de la salud y lo realmente importante, todos tenemos un deseo muy personal en estos diu0301as de cuarentena. Aquiu0301 los deseos de ellos cuatro: . Mary Elba: u201cEn cuarentena, para proteger vida y salud, sou0301lo soy mamau0301 y ama de casa o... de caverna. Da lo mismo. No hay diferencia entre aquella mujer y yo. Se trata de proteger al criu0301o y resguardar el espacio fiu0301sico. Ya el papau0301 nos ayudarau0301 con la caza o la pesca. Pero esas tareas me llenaron de neurosis de cuarentena que quisiera neutralizar o aminorar. Por ejemplo, me invadiou0301 la neurosis de la u0026#34;realidad aumentadau0026#34;: TODO, TODO en esta casa y en la vida misma, es superficie. TODO, TODO hay que desinfectarlo en ciu0301rculos viciosos. La mano ensucia el cloro, el cloro desinfecta o ensucia la superficie, la superficie ensucia el cloro; la neurosis de la u201cmamau0301 divorciadau201d: creer que si mi hijo se enferma es mi exclusiva responsabilidad, pues no estau0301 compartiendo con nadie mau0301s; y la neurosis de u0026#34;Mau0301s que excelenciau0026#34;, al pensar que si mi hijo estau0301 en la casa, duerme hasta mau0301s tarde, recibe licencias compensatorias por el encierro, y su mamau0301 caverniu0301cola le acompanu0303a y apoya, sus tareas deben ser mau0301s, mau0301s, mau0301s que excelentes y a buen tiempo, porque el internet nos tiene en jaque. SOS!!u201d . Johan: u201cTengo dos chamos. Yo quisiera que abran los parques para que puedan jugar libremente. Los ninu0303os se ponen a jugar allau0301 afuera pero nunca es lo mismo que un parqueu201d. . Marianella: u201cOjalau0301 salgamos rau0301pido de esta y que todo cambie. Ya he estado fuera de Venezuela y la vida del emigrante no es nada fau0301cil. Yo quisiera quedarme aquiu0301 en mi paiu0301su201d. . Runnis: u201cTengo 8 hijos y adivina queu0301... hoy naciou0301 mi primer nieto! Naciou0301 en el Materno Infantil de Petare, estau0301 muy bien gracias a Dios pero por medidas de seguridad del hospital no estau0301n aceptando visitas. Ya quiero conocerlo!u201d. . Estas son las historias de hoy. Yo sigo por ahiu0301 buscando mau0301s retratos y mau0301s deseos de gente pana que acepta asomarse en su ventana para echarme su cuento y compartirlos con ustedes. . #QueQuisieras