Nacho Nacif: "Es muy buena la conciencia que se está generando"

Nacho Nacif es cantautor mendocino que durante la pandemia creó "Estrella Fugaz", una canción que invita a reflexionar sobre la idea de unidad entre las personas. Nacho habló con MendozaAprende para conocer la mirada de los jóvenes sobre este momento que vive la humanidad. “Estrella fugaz la compuse hace dos años en un viaje que hice a Nueva Zelanda, basada en el medio ambiente; ahora con todo esto se me ocurrió reversionarla y hacerla pública y se sumaron muchos chicos, estuvo muy copado. A todos los conocía, amigos que fui haciendo a través de este mundo virtual de Instagram”, dice Nacho.

-¿Qué crees que esta situación que estamos viviendo nos viene a mostrar que tenemos que cambiar?

-Me parece que no somos conscientes del medio ambiente, parece que creemos que el mundo está hecho por computadora, y ¡No!, al mundo hay que cuidarlo. La cuarentena nos mostró lo que el medio ambiente necesitaba. Soy muy creyente de la introspección, esto de estar todo el día al palo no te deja tener conciencia de vos y tu mente, de lo que sentís, y estar encerado ayuda mucho en este sentido. Es importante también que tengamos conciencia de que todos somos el otro, el ser humano es un ser social que necesita del otro, si uno se enferma de covid-19 se expande, porque convivimos, entonces esto de saber que me tengo que cuidar yo para cuidarte a vos; hoy y siempre somos todos uno.

-Tal cual ese nivel expansivo del virus es un reflejo de lo conectado que estamos y es bueno para ver que así también es como se expande lo malo y lo bueno que damos a los demás, que sale de dentro de uno.

-Yo le recomiendo a la gente que lea mucho, esto de la presión de ser productivo todo el tiempo, hoy la necesidad es escuchar el corazón y hacer lo que uno siente. Este tiempo está bueno para meditar, para conocerte, hacer todo lo que no podes hacer cuando estas al palo.

-¿Qué ves en los chicos de tu generación que estaría bueno que reflexionaran durante este stop?

-El manejo impresionante que hay de tecnología, que es súper positivo, pero tiene sus cosas. Creo que mi generación está en un constante movimiento, de redes sociales y likes, pero hay que entender que no son números reales porque yo no convivo con las miles de personas que están ahí, sino con mi familia y amigos, con gente real. Si bien el alcance de las redes es impresionante no es lo real, es importante conectar con la naturaleza y tus afectos. La ansiedad en mi generación creo que es muy fuerte.

-Si, aprovecharlas pero no aturdirnos. ¿Y qué valor ves en tu generación?

-Me parece muy bueno la conciencia que se está generando sobre ciertas cosas para abrir la mente; hay valores de los que hoy se hablan, la igualdad por ejemplo es algo tan obvio, pero hubo mucho tiempo que no se tuvo en cuenta y como estos valores miles y nuestra generación viene fuerte con eso, mas allá de las formas, yo no soy partidario de luchar por nada porque creo que el cambio lo hace uno desde uno y con las personas que tenés alrededor, pero el hecho de tocar y hablar estos temas ya es mucho, me doy cuenta cómo mi mentalidad es diferente incluso me pasa con mis viejos, es otra forma de percibir la vida.

-¿Cómo empezaste tu carrera?

-Participé en un concurso que se llamaba mi primera canción y ahí compuse mi primera canción. Siempre ame el arte en todo sentido no solo lo musical, siento que soy muy creativo. El otro día hablaba con Alejandro Lerner y nos decía ‘ustedes estudien porque te hace estar en un lugar y perdurar’, pero hay que hacerlo por querer tener conocimiento, en el arte solo estudiando no vas a llegar porque la música se trata mucho de estar en show, de estar en contacto con la gente y tener feeling. En el arte se aprende haciendo.

Amo a Mendoza, me dio alcance a lugares que no es fácil conseguir en mega ciudades como Buenos Aires, pero algo que tiene Mendoza es mucho miedo al qué dirán, hay mucho prejuicio a la hora de animarse, hay que romper con eso porque todos esos miedos no te dejan ser lo que vos sos y es la única forma que uno puede ser éxito. Así vas a ser real y es lo que la gente quiere, porque la gente quiere sentirse real. Hay que animarse a tomar el camino hacia uno mismo y después el afuera va a llegar.

-Muy cierto desde ahí se saca la fuerza para romper esos prejuicios, sostenerse y brillar.

-Para que te acepten los demás y crean en vos, vos te la tenés que creer, creer que sos un crack y que la rompés. Yo había tomado una clase de canto y decía yo soy cantante y lo sigo diciendo aunque me queda mucho por aprender seguramente, pero te posiciona desde un lugar en que te animas a ser. Si no te aceptás no te va aceptar nadie. Todos tenemos inseguridades, yo digo esto y me lo digo a mi mismo, es algo humano.

-Si, tener el valor de atravesar los miedos.

-Esto me hace acordar a mi primer tema que se llama live discovery que habla de salir de la zona de confort y animarse a encontrarse, porque el miedo mas grande es el de encontrarse a uno mismo y decir che esto es lo que soy.

-Hablás mucho del amor en tus letras, ¿qué es para vos el amor?

-Para mi es el todo, lo único real y que existe realmente es el amor; el odio es producto del miedo, de la culpa, lo mismo que la violencia, y el miedo y la culpa es algo que sobrepasa este mundo; si existen y lo percibís pero vos no sos un ser de odio. Uno se da cuenta lo siente, cuando hace algo desde el miedo o desde ese lugar de inspiración, expansión, abundancia, eso es amor. Es todo lo contrario al miedo, el ser humano tiene los dos, pero para mi el todo es el amor, lo otro es algo que nosotros creamos.

Uno su alrededor lo hace uno mismo con su perspectiva, uno siempre puede elegir ver el vaso medio lleno o medio vacío. Creo que venimos a la vida a ser felices, a recordar lo que el amor es y eso es una decisión y un trabajo, el cambio está en vos de cambiar la mirada. Es algo que más que pensarlo se siente, cuando vibras así sentís que lo que tenés y lo que sos es perfecto, que no necesitas más nada. Yo soy muy ambicioso y es algo que si bien me ha llevador a ir a muchos lugares porque siempre quiero mas, muchas veces no me deja ver lo que tengo y eso de no ver lo que tengo me muestra que al ver lo que no tengo estoy vibrando desde un lugar que no me deja ser creativo y no me da inspiración, entonces es como un circulo vicioso.

-Si coincido que la síntesis es que venimos a aprender a amar, para mi es importante no perder ese norte más allá de todas las turbulencias por las que pasamos. ¿Qué te inspira para componer?

-Rara vez me he puesto y he dicho me pongo a componer, a veces me pasa que estoy inspirado haciendo ejercicio y empieza sonar en la cabeza una melodía; realmente nace solo no lo hago pensando en hacer una canción, sale de mi alma es espontáneo. Si veo arte para inspirarme, músicos que me gustan, películas, leo mucho. Me inspiran los artistas que son reales que vibran desde este lugar que te digo, quienes llegan lejos desde el esfuerzo, mucho amor , dedicación, compañerismo.

-Qué bueno poner esos valores en la mesa como parte de un camino de éxito. ¿Con la fama como te llevas?

-El año pasado cuando me fui a Buenos Aires hubo un bum en mis redes, pasé de tener 5000 seguidores a 80.000. Para mi lo loco fue cuando empecé a notar interacción de la gente en la calle, ir caminando en Buenos aires y que me digan “he Nacho”, fue muy loco. Soy un tipo real me gusta relacionarme con la gente en la calle.

-¿Desafíos que te encontraste en tu carrera?

-Miles. Aprender soltar un poco, porque yo siempre tengo que tener todo agarrado, estar en todo los detalles, fue un desafío aprender a soltar y después fue un alivio. Las redes sociales también son un desafío porque tenés que estar pendiente de los números, pero sabiendo que los números llegan si vos hacer algo afuera de los números, si lo haces desde el corazón desde lo real. Siempre tenés que tratar de tener ese equilibrio. También aprender a romper los prejuicios de lo bueno y lo malo para incorporar nuevas cosas porque lo importante es hacer lo que a vos te llega.

-Está bueno tener nortes claros.

-Se trata de ir a la meta que te marcaste o ir tomando decisiones a cada momento según lo que te va dictando el corazón ¿Vós que crees?

-Yo creo lo seguro, pero eso para mi es un norte.

-Hay en cosas que aún internamente no tengo muy claro cómo es dentro mío, por eso si voy viendo de acuerdo a lo que mi corazón me va diciendo. Es como un camino en que uno lo que hace es conocerse.

-También hay que aprender a dejar que la vida vaya sorprendiendo con su misterio, y dejar que fluya.

-El otro día un amigo me decía hay que vivir la vida desde el misterio y no la incertidumbre, porque desde la incertidumbre sentimos miedo y ansiedad, mientras que desde el misterio es la curiosidad de lo que depara el futuro.

-¿Qué le dirías a los chicos que están intentando definir qué seguir, sea en el arte o en el estudio?

-Lo primero que les diría es créetela porque si vos no crees que la vas a romper y sos el mejor, nadie lo va a creer por vos. Se hace remando, subiendo escaloncito por escaloncito, eso también hace que te mantengas, porque todo lo que sube baja entonces mientras más moderada sea la subida más vas a permanecer en la sima. Laburen, busquen, siembren, porque siempre que uno siembra algo tiene que florecer. Y después sientan, hagan algo real y desde el corazón. Como dice Steve Jobs “has lo que amas y no trabajarás un solo día de tu vida”.

-¿Cómo te imaginas el mundo post pandemia?

Mi expectativa es que todas las personas que habitan en este mundo puedan crear su mejor mundo desde el amor.