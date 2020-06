Quejas por colectivos llenos y sin cumplir los protocolos

El paso de Mendoza a la nueva etapa de distanciamiento social dejando atrás el aislamiento no implica que se deba dejar de cumplir con los protocolos correspondientes para evitar la propagación del coronavirus en la provincia.

En diálogo con MDZ, Silvia contó el mal momento que vivió en un colectivo de Transportes El Plumerillo que hace el recorrido del centro de Mendoza (Plaza Independencia) hasta El Algarrobal, en el departamento de Las Heras.

"Siempre me lo tomo a las 19.45. Ya venía lleno y con 10 personas paradas. Se siguió llenando y el chofer empezó a subir gente por atrás porque ya no entraban más", explicó Silvia.

"Fui a decirle que no suba más gente porque se estaban violando todos los protocolos y comenzó a amenazarme con que me iba a llevar a la comisaría. A la altura de Pascual Segura y Acceso Norte detuvo el colectivo y dijo que no iba a seguir si no me bajaba. La mitad de la gente estaba a favor mío, pero el resto quería llegar a su casa y se puso en contra así que me tuve que bajar en un lugar muy oscuro y peligroso", se lamentó la mujer.

En este sentido, el principal reclamo de los usuarios del transporte público durante los últimos días es que no se han aumentado las frecuencias en esta nueva etapa en la que la mayoría de los mendocinos ha retomado sus actividades habituales.

"Me comuniqué con la empresa y me dijeron que están trabajando para mejorar las frecuencias y que iban a investigar lo ocurrido con el chofer. El colectivo del centro a El Algarrobal pasa muy espaciado y por eso se junta tanta gente. Nos están poniendo en peligro a todos", completó Silvia.