¿Viven en su propio mundo?: estos son los signos más pensativos del zodíaco

Las personas calladas a veces parece que tienen algo que ocultar, pero en realidad lo que pasa en casi todos los casos es que disfrutan de sus pensamientos en soledad, y nadie puede culparlos, ya que tienen una imaginación y creatividad espectaculares.

No es raro que esta tendencia a vivir en las nubes haga que sus conocidos muchas veces los dejen de lado a la hora de armar planes "divertidos", ya que la realidad es que no los comprenden a fondo. Mirá en esta lista cuáles son los signos más pensativos del zodíaco.

Capricornio

La razón por la que los nativos del signo de la cabra son pensativos no es particularmente buena. Tienen una desconfianza muy grande en los demás, por lo que generalmente estudian mucho a las personas antes de abrirse y darse a conocer. Esto hace que sean precavidos y que haya pocas personas que conozcan su verdadera forma de ser.

Acuario

Los acuarianos se dejan llevar por las situaciones en las que están envueltos, y muchas veces dedican su tiempo simplemente a analizar de qué manera deben comportarse para no desentonar y para no parecer fuera de lugar. Esto hace que sean más callados y hasta a veces más tímidos que lo normal, pero es porque tienen miedo de mostrarse como realmente son.

Piscis

El signo que más conexión tiene con el universo es también uno de los que más se la pasa pensando, ya que no puede alejar su mente de los misterios que aún no puede descifrar. No hace falta ni decir que esto los transforma muchas veces en personas que parecen no tener contacto con la realidad, pero en el fondo son como cualquiera de nosotros.

Cáncer

Los nacidos bajo este signo muchas veces tienen una timidez que los hace permanecer retraídos. Parte de su problema es que no saben cómo superar algunos traumas que vivieron, y que quizás para otras personas no serían la gran cosa, pero a ellos los marcaron a fuego. Siempre están pensando en la forma de mejorar su vida.