Una provincia autorizó las serenatas de Mariachis en cuarentena: "Había gente que lo necesitaba"

El gobierno de Tierra del Fuego dio un paso más en la flexibilización de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, y entre las nuevas actividades exceptuadas del confinamiento incluyó una de lo más llamativa: las serenatas de Mariachis.



Así se desprende de la resolución 864/20 del ministerio de Salud de la provincia, que autoriza a partir del 1 de junio “el inicio de la actividad de grupos de serenatas de Mariachis”, de acuerdo a un protocolo sanitario aprobado por la misma medida.



Ese protocolo específico, al que accedió Télam, estipula que los músicos deberán concurrir en forma individual hasta el domicilio de la serenata, en sus propios autos particulares, salvo que el grupo de artistas esté integrado por miembros de una misma familia.



Además de combinar los sombreros mexicanos con tapabocas, el reglamento obliga a que “la serenata se lleve a cabo en la vereda o calle del domicilio de la persona agasajada, manteniendo los músicos el distanciamiento social y sin ingresar a la casa”.



Otro requisito fijado por las autoridades sanitarias, consiste en que cada mariachi “tendrá en su vehículo alcohol en gel para su desinfección personal y la del instrumento musical, antes y después de cada serenata”.





“Había gente que lo necesitaba. Familiares de personas con enfermedades terminales que cumplían años, y nos querían contratar para regalarles al menos una serenata desde la vereda, porque ellos no podían ir a verlos. Y hasta ahora no lo podíamos hacer”, explicó Guillermo Romero, integrante del grupo “Mariachi Tequila”.



El músico confirmó que el protocolo sanitario solo permite actuaciones desde la vía pública: “no podemos ir a casas particulares y por supuesto ni a quinchos o salones de fiestas que no están habilitados hasta el momento”, destacó.



Por su parte, el gobierno provincial habilitó a partir del miércoles 3 de junio, los llamados “encuentros esenciales” entre personas adultas, y “niños, niñas y adolescentes”.



Los adultos estarán autorizados a reunirse los sábados y domingos “sin restricción horaria” hasta diez personas como máximo, respetando consejos sanitarios como “el uso de tapabocas, la distancia social, el lavado frecuente de manos y la prohibición de compartir vasos o utensillos”.



En tanto, los menores de edad podrán verse de lunes a viernes de 11 a 20, hasta cinco personas como máximo, y también siguiendo protocolos de higiene y cuidado. En la misma línea, se permitirán las actividades culturales privadas, como las clases o talleres hasta cinco personas, incluido el profesor.



También se autorizó la apertura de shoppings y centros comerciales, sin el funcionamiento de cines y patios de comida, se amplió hasta las 20 la atención en locales comerciales y se permitió el cambio de ropa o calzados en comercios del rubro.



Tierra del Fuego registra 136 casos positivos de Covid-19 desde el inicio de la pandemia (además de 13 de las Islas Malvinas) de los que 126 corresponden a Ushuaia y solo 10 a la ciudad de Río Grande. De ese total, 111 ya fueron dados de alta y solo una persona permanece internada en sala común del Hospital Regional Ushuaia.