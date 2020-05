¡Parece que no les importa nada!: estos son los signos más indiferentes del zodíaco

Es muy natural sentir algo de curiosidad por todo lo que pasa, ya que conocer a los demás hace que sea mejor la vida en sociedad. Además prestar atención nos lleva a aprender de los errores ajenos, y nos salva de vivir muchas situaciones complicadas.

Pero hay personas a las que parece no importarles nada lo que sucede a su alrededor. Ya sea porque tienen su propio mundo o porque son muy egocéntricos, la verdad es que no demuestran interés en los demás. Mirá cuáles son los signos más indiferentes del zodíaco.

Capricornio

La seguridad que manejan en todo aspecto de su vida se muestra también en su falta de interés por lo que hacen los demás. A los capricornio no podría interesarles menos el pasar ajeno, a menos que influya en su situación directamente. Tienen demasiada confianza en sí mismos como para preocuparse.

Acuario

A los nacidos bajo este signo no les interesa nada de lo que hagan los demás, porque ama ser el primero en todo. Si se da cuenta de que hay territorio inexplorado, se lanza para adelante, pero cuando ve que algo ya se ha hecho, muestra toda la indiferencia que tiene dentro. Para caerle bien a un acuariano hay que ser muy interesante.

Cáncer

Los cáncer tienen algo de curiosidad, pero está más dirigida hacia el pasado que a otro lado. Por eso si alguien le cuenta su situación actual, pueden parecer terriblemente indiferentes, pero aman las historias de otros tiempos, las que pueden escuchar por horas sin cansarse.

Tauro

Los nativos de tauro no es que sean particularmente indiferentes a lo que pasa a su alrededor, pero tienen una paciencia tan grande, que por momentos parece que no les importa nada. Eso sí, no es raro que tengan ataques de interés y se pasen al lado de los chismosos.