Llegó descompuesta a un centro de salud y no la atendieron: murió en la puerta

Una mujer de 35 años murió esta madrugada en el interior de un auto estacionado frente al ingreso del centro de atención primaria de la salud provincial en barrio Villa Angelelli, Córdoba, y su familia denuncia que no la atendieron cuando llegó hasta el lugar tras sufrir una descompensación.

#ArribaCórdoba | Móvil en vivo. Barrio Villa Angelelli. Una mujer murió anoche descompensada arriba de un auto. La familia denuncia demoras en la atención del dispensario. Sus restos siguen en la calle esperando por Policía Judicial. uD83DuDC49uD83CuDFFChttps://t.co/8oiTpPjNjv pic.twitter.com/uAYEzcOVRC — ElDoce (@ElDoce) May 28, 2020

“Mi hermana tenía la tensión alta. A mi hermana la trajeron con vida y pidieron que la atendiera rápido. Murió de un paro cardíaco”, dijo a Radio Mitre Cristian, hermano de la mujer fallecida. “Se agarraba fuerte la cabeza porque no aguantaba las puntadas”, relató.

“Cuando llegaron acá, golpearon, estuvieron más de 10 minutos golpeando y no la atendían. Una vez que el policía abrió la puerta, con la desesperación queríamos que la metieran para atenderla y no lo permitió. Demoraron unos 15 minutos más, y cuando salieron mi hermana ya no tenía vida, falleció en el auto”, relató a El Doce Horacio Colazzo, otro hermano de la mujer.

“Cuando llegamos ella decía que se apuraran para atenderla, porque no tenía aire. Se han demorado muy mucho en atenderla”, lamentó.

#AHORA tras varias horas de espera, llegó el movil de la Policía Judicial, para llevar el cuerpo d la mujer(35), que falleció en el interior d un vehículo en Villa Angelelli y q tenía problemas d salud. Info: @JavierSassi @masradiocba pic.twitter.com/ALFsXYEglm — Javier A. Sassi (@JavierSassi) May 28, 2020

Esta mañana, pasadas las 8.30, Policía Judicial se hizo presente para retirar el cuerpo de la mujer que permanecía en el interior del auto.