Consejos para elegir un buen software de gestión

La informática y la tecnología están ofreciendo infinitas soluciones para todo tipo de consumidores, sobre todo para los profesionales. De hecho, en los últimos años, se ha visto un incremento de las empresas especializadas en el desarrollo de software de gestión de empresas.

Herramientas pensadas para permitir a los negocios llevar un control estricto de toda su actividad interna y externa, de hacer un seguimiento perfecto de sus clientes, su mercancía y todos sus procedimientos. Son programas que aprovechan la informatización para automatizar y optimizar todo proceso. De hecho, ya son esenciales para las empresas del siglo XXI.

Cómo encontrar el software de gestión perfecto

Hay muchas propuestas de software en el mercado, sobre todo para la gestión de empresas. El sector se ha ido expandiendo exponencialmente debido a la alta demanda de las empresas y a la mayor implantación de soluciones tecnológicas, y eso ha hecho que cada vez sea más difícil dar con la opción más acertada.

Pero no es imposible, sobre todo si conoces las pautas esenciales para dar con el software perfecto de gestión. En eso te vamos a ayudar aquí, dándote cuatro claves esenciales para acertar de pleno con tu adquisición. Toma nota y presta atención si quieres contar con la mejor ayuda informatizada para gestionar tu negocio.

Ten claro lo que buscas

Cada negocio es un mundo, y como encargado del tuyo, sabes perfectamente qué es lo que necesita tu empresa para tener un control perfecto y absoluto de la actividad que se desarrolla en ella, o eso es lo ideal. Ten muy claro qué es lo que necesitas y lo que debes pedirle a tu software de gestión empresarial.

¿Quieres algo muy específico para tu tipo de negocio o te basta con una herramienta más general?, ¿necesitas algo con una gran variedad de funciones o te basta con algo más sencillo?, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Todas esas son preguntas que debes hacerte antes siquiera de plantearte buscar algo. Respóndelas y así sabrás qué deben ofrecerte que realmente te sea útil

¿Qué opinan otros?

Las referencias de otros compradores y/o clientes siempre son esenciales. Ahora, en tiempos de internet, lo tienes más fácil que nunca para comprobar qué opinan otros que hayan usado los programas de gestión que tienes a la vista.

Conocer valoraciones reales es ideal, ya que así puedes hacerte a la idea de si cumplen realmente con lo que prometen. De hecho, es una genial forma de conocer los posibles problemas que pueden salir a la luz durante el uso cotidiano, como también las ventajas que unas propuestas ofrecen frente a otras aparentemente mejores. No dudes en comprobar qué opinan los compradores y usuarios en general para ver si, en efecto, estás ante algo que valga realmente la pena.

Con versión móvil, mejor

En los tiempos que corren, los teléfonos móviles son ya parte indiscutible de nuestro día a día. Además, no siempre estamos trabajando en la oficina, como hemos podido ver en 2020 con el confinamiento que se ha propagado a tantos países. Por eso, contar con un software de gestión empresarial que tenga una versión para móviles no es para nada una mala idea.

De hecho, es una idea casi obligatoria. Así podrás seguir trabajando tanto dentro como fuera de la oficina. Con una app móvil, tendrás mayor libertad para trabajar y para regular la actividad de la empresa, amén de para llevar una gestión más eficaz. Estamos más conectados que nunca, no pierdas esa oportunidad para tener un software que realmente encaje con los tiempos modernos.

Solicita una versión de prueba

No hay nada como tener una experiencia en primera persona para ver si realmente un programa es tan bueno como parece o no. Por eso, decántate siempre por las opciones que tengan una demo disponible, o que te ofrezcan una versión de prueba por tiempo limitado. Durante ese plazo, podrás poner a prueba el software por completo y, así, ver si encaja con lo que buscas y con las necesidades de tu negocio.

Generalmente, los programas de calidad y reputados ofrecen estas versiones gratuitas y limitadas para que los clientes puedan tener la valoración que necesitan. Así, abren las puertas para acceder y comprobar todo lo que hacen y lo que no hacen. Una forma ideal de ver si algo funciona como quieres.

Estas pautas son determinantes para que no solo encuentres el mejor software de gestión empresarial, sino también el que mejor encaje con tu modelo de negocio. Como decíamos antes, cada empresa y cada cliente son mundos completamente diferentes, por eso es muy importante dar con la fórmula que realmente encaje. De nada sirve tener el programa más potente si realmente no cubre las necesidades de tu negocio. Eso, con estos consejos, no te pasará.