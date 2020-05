El bar mendocino que innova con acrílicos en sus mesas

Quienes esperan una respuesta óptima para poder reactivar sus comercios son los dueños de bares, restaurantes y cafés para determinar si pueden abrir sus puertas para que los clientes consuman en el lugar. Varias personas del rubro expresaron que el "take away" no refleja un movimiento económico positivo.

En el fervor por noticias positivas para el rubro gastronómico, Raúl Escudero, dueño de "Viser Café - Bar", ubicado en el departamento de San Martín, ya ornamentó todas sus mesas con mamparas de acrílicos.

En diálogo con el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" por MDZ Radio, el propietario manifestó que "nosotros hemos armado un protocolo propio, la idea es tener un acrílico en el medio de la mesa, dividiendo a los clientes que no son familias. Si es un grupo familiar, la idea es no tener el acrílico".

En el Gran Mendoza, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, aseguró que entregará un protocolo sanitario al Ejecutivo Provincial, con el objetivo de abrir al público bares, restaurantes y cafés. Raúl Escudero, expresó que en la Zona Este, el Intendente de San Martín también está de acuerdo con dicha medida.

