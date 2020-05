Reuniones habilitadas: la difícil tarea de definir quién es familia

Aunque todavía no tenemos un decreto que lo confirme, el gobernador Rodolfo Suárez anticipó en Twitter que habrían en Mendoza reuniones familiares de hasta 10 personas. Este anuncio, largamente esperado tras ver que algunas otras provincias ya habían avanzado en ello, trae por el momento tantas dudas como expectativas. Según informan desde gobierno, el detalle de la medida se hace esperar porque lo están analizando los miembros del Comité Epidemiológico de la provincia.

Ahora bien, en redes sociales algunas inquietudes sobre el formato y alcance de estas reuniones se hicieron llegar. Hubo quienes preguntaron por la situación de tener la familia lejos, ya que no se podrá usar el transporte público o desplazarse entre departamentos. También hay gente preocupada sobre si estamos listos para esta medida y el temor de volver atrás a una cuarentena más estricta. Pero sobre todo, aparecen fuertes cuestionamientos sobre ¿Qué es familia? ¿Mi pareja no lo es? La vecina que me cuidó toda la vida como mi madre, no lo es?

Desde MDZ radio consultamos a una Lic. en Psicología Rocío Alaniz. Ella está especializada en reproducción asistida y fertilidad y ha conocido muchos y diversos formatos de familia. En su opinión " desde el primer día que entramos en el aislamiento se tomaron medidas que para poder regir para toda la población no tuvieron en cuenta las diversidades, específicamente de las conformaciones familiares. Fue un enorme problema para las madres solteras y para los papás que estaban solos con los chicos. Esto de tener que salir a buscar insumos o alimentos y no tener con quién dejarlos. También aquellos que tenían la custodia compartida cuando se sugería que los niños en la calle mejor no."

Entre muchas cosas sobre las que tuvimos que (re)aprender durante esta emergencia sanitaria, una es la diversidad de vínculos socio-afectivos que componen para cada uno la idea de familia. Allí será necesario incluir lazos que no son biológicos, pero que conforman nuestro entorno más cercano y querido. Los vínculos socio afectivos estaban ya redefinidos, explica la Lic. Alaniz, lo que nos ha hecho esta pandemia, es tomar conciencia. Así como muchos mendocinos cuestionaron frente al anuncio del gobernador, no siempre se trata de nuestra familia biológica aquella que iríamos a buscar este fin de semana para reunirnos. Rocío Alaniz como psicóloga afirma que " puede suceder que haya gente que las únicas personas con las que pueda reunirse después de tanto aislamiento social y emocional, no sean con las que comparte el apellido o el ADN. Convengamos que los lazos y los vínculos afectivos duraderos que uno establece con una persona tienen un montón de funciones psicológicas también. Te dan seguridad, te dan confianza." Entre los vínculos que la especialista señala como difíciles de ser sobrellevados en esta cuarentena y que poco han sido tenidos en cuenta, son los adolescentes y la importancia de que se relacionen entre pares.

Finalmente, la duda continúa replicándose a través de distintas voces ¿Por qué es menos contagioso que esas 9 personas sean de entorno familiar de lazo sanguíneo, que otras personas con las que pudiera reunirme? Es difícil y emocionalmente devastador estar lejos de quienes uno quiere, pero son nuestros afectos necesariamente aquellos con los que compartimos ADN? La licenciada Rocío Alaniz compartió algunos conceptos sobre las diversidades adentro del concepto de familia: monoparentales, homoparentales, amigos que deciden co-paternar o co-marternar, etc. Esto sin contar que muchas personas viven lejos de su afecto por trabajo, estudio o porque la cuarentena los confinó donde estaban. Estas realidades existen y tal vez merezcan ser contempladas en la letra chica del decreto más esperado por todos.