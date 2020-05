Vestido, barbijo y vals en la calle: así fue su cumple de 15 en cuarentena

La pandemia de Covid-19 y su cuarentena obligatoria modificó la vida de todos, pero una joven de nuestro país tendrá un recuerdo inolvidable ya que el sábado pasado cumplió 15 años y lo festejó de una particular manera, sin la fiesta o el viaje que muchas realizan, pero que logró emocionar a varios.

Candela, la quinceañera que tuvo una fiesta en cuarentena

Como toda adolescente, Candela Rebolledo tenía la ilusión de festejar sus 15 años, pero entre la cuarentena y que su papá fue despedido recientemente de su trabajo, sabía que iba a estar complicado, pero el amor de su familia pudo más y, al menos, consiguió que no le faltara el vestido ni el vals.

"Unas semanas antes hablé con mi marido y le dije: ‘Vamos a homenajear a Cande. Ella es un pura chispa, siempre está cantando y bailando por la casa. ¿Por qué no le hacemos algo distinto que no implique un regalo material ni una fiesta que es imposible?", le dijo María Rosa, la mamá de Candela, a Oscar, el papá.

Y así fue. Los festejos comenzaron el sábado al mediodía con un asado familiar y, alrededor de las 18, llegó el vestido prestado de una prima, la mamá peinó, maquilló y hasta le puso una tiara a Candela. Ahí fue el momento de bailar el vals de Chayanne en la calle, junto a su padre, quien vistió un traje rojo.

La idea de esta celebración tan especial no solo funcionó, sino que emocionó a toda la cuadra del barrio Cordillera de los Vientos de Chos Malal en Neuquén, porque María Rosa no dejó ningún detalle librado al azar. "El día anterior recorrí casa por casa tocando puertas para contarles a mis vecinos la sorpresa. La respuesta fue linda porque me alentaron y no dudaron en decirme que sí".

"Fue mágico, fue el regalo más lindo que pude haber vivido”, reconoce Candela. "Desde el primer día entendí que no podíamos hacer lo que habíamos planeado. Y la verdad es que de esta manera fue mucho mejor", aseguró la joven que vivió un cumpleaños de 15 distinto al de todas las demás adolescentes.