Esta es la hora ideal para despertar y ser más productivo

Le llaman “la hora mágica” y tanto profesionales, empresarios y famosos como personas de a pie que lo experimentan diariamente dan fe de que funciona.

La hora recomendada para despertar es entre las 4 y las 5 de la mañana. Sí sí, leíste bien, y aunque al principio parece una locura, quienes avalan esta práctica aseguran que es el momento perfecto para hacer las tareas más importantes de nuestro día, relacionadas con nosotros mismos y con nuestras metas.

Es decir, no se trata de despertarse y comenzar a trabajar antes, mucho menos de agarrar el celular inmediatamente para revisar las redes sociales. La propuesta es usar esas primeras horas de tu mañana para vos: empezar el día sin apuros, con un rico y saludable desayuno, hacer ejercicio, meditar, leer, dedicarte a algún proyecto personal que por “falta de tiempo” posponés y/o escribir una lista de agradecimientos diarios. Luego, entre las 7 y las 9 am, dependiendo de tu trabajo, sí podrás comenzar con tus tareas laborales.

Si incorporás esta rutina, quienes ya la han probado, aseguran que pudieron cuidarse mejor a sí mismos y ser más organizados laboralmente. Youtubers como Lucía Jiménez Vida recomienda que “dediquemos las primeras horas del día a lo que es importante para ti y no urgente para las demás”.

Pero para que este despertar realmente se convierta en un cambio de vida positivo para vos y no en un suplicio, los especialistas dicen que hay 2 claves: la primera es hacerlo de a poco, es decir, adelantar nuestro despertador media hora cada semana; la segunda es acostarse temprano. No se trata de no dormir las horas que tu cuerpo necesita, sino de organizarse para que el sueño llegue antes.

Algunos testimonios, como el de John Rampton expresan que “lo único que hice fue adelantar mis días tres o cuatro horas. Empecé a funcionar de cinco de la mañana a 10 de la noche, en lugar de hacerlo de 9 a 12 o 1 de la madrugada. Pero al ejecutarlo, incrementé drásticamente mi productividad”.

Grandes y famosas empresarias como Michelle Obama e Ivanka Trump aplican esta técnica de madrugar, incluso el propio Steve Jobbs lo hacía. ¿Te animarías a intentarlo?