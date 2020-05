¡Se dejan llevar por las tentaciones!: estos son los signos más débiles del zodíaco

La vida nos presenta con muchas tentaciones, pero en general somos lo suficientemente fuertes como para resistirlas, y mantener una vida más o menos ordenada.

De todas maneras, hay algunas personas que no tienen la fuerza de voluntad necesaria y se dejan arrastrar por sus más bajos instintos sin ningún problema. Mirá en este lista cuáles son los signos más débiles del zodíaco.

Aries

Los arianos no tienen problemas en dejarse llevar por sus tentaciones, y raramente se limitan si se trata de conseguir algo de placer. Lo que les resulta totalmente irresistible es la pasión del amor, por lo que muchas veces tienen problemas sentimentales, que deberían ser fáciles de evitar.

Leo

Los nacidos bajo este signo pueden ser personas muy medidas y con buenas cualidades, sobre todo a la hora de liderar un grupo. Pero hay un momento en el que los leo muestran su parte débil, y es cuando deben salir de compras. Prácticamente no tienen control a la hora de consumir, y esto puede dejarlos en una situación precaria.

Escorpio

No es difícil de suponer cuál es la debilidad mayor de los apasionados escorpianos. Aman darle rienda suerla a su cuerpo, y no tienen problemas en probar nuevas experiencias en todo momento, con quien sea. Si se dejan llevar por sus tentaciones, no hay quien les ponga freno.

Sagitario

Otro signo que debe cuidarse con las compras. Lo que pierde a los nativos de sagitario son los objetos novedosos, a pesar de que no les resulten útiles en lo más mínimo. Es necesario que alguien los acompañe cuando salen de shopping, o pueden dejar todo su sueldo en artículos inservibles.