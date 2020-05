El día después de la pandemia el mundo será así

Esta mañana en el programa Uno Nunca Sabe, de MDZ radio hablamos con la periodista especializada en tecnología y cultura digital, Irina Sternik. Nos dio un panorama del mundo que se viene con el acelerado crecimiento de la tecnología en nuestra vida cotidiana.

Se mira con preocupación nuestra realidad cuando esto pase, respecto de cómo el Estado está controlando la vida de los ciudadanos a través de diferentes plataformas y aplicaciones. “Es un escenario preocupante, sobre todo si nos enfocamos en EEUU o China, donde están los grandes de la tecnología como Huawei en el gigante asiático y Amazon, Microsoft, Facebook e Instagram en Norteamérica”, reflexionó.

Sternik nos cuenta que estos privados plantean poner muchísimo dinero para investigar inteligencia artificial y tratar de automatizar servicios como la salud y la educación. Para ella es “preocupante” que esto esté en manos de empresas que ya son las dueñas de la información.

En EEUU esas corporaciones están planteando subsidios y el debate es: si esto lo paga el Estado, ¿por qué dejarlo en manos de los privados?, a lo que la periodista sumó una nueva alarma: “Los privados ya son los dueños de la riqueza y de la información, sabemos que Instagram, Facebook, Twitter y Google tienen todos nuestros datos y si eso lo asociamos con el Gobierno, perdemos total dominio sobre lo que se hace y ahí sí vamos a pasar a ser una sociedad de control”.

Sternik plantea que es muy diferente invertir en inteligencia artificial que invertir en Ciencia. Por otro lado, nos dice que “la tecnología no puede ser un manotazo de ahogado, por ejemplo la aplicación “CuidAR” en Argentina (una plataforma que es un desarrollo público-privado) , que se hizo en muy pocos días y se va corrigiendo con cada actualización”. Hay que tener en cuenta que CuidAR recibió muchísimas críticas por la cantidad de información personal que almacena y hace pocos días el Gobierno aceptó corregirla para reforzar la protección de los datos personales de los usuarios. Sobre esto, la periodista nos dijo que “el problema es que no se sabe qué pasa con nuestros datos”. Y completó con un ejemplo: “En Australia, el gobierno le pidió a Amazon que haga “la CuidAR” australiana, eso es lo peligroso: que una empresa privada maneje la información”.

“La información privada y de la salud son datos personales sensibles. Imaginemos que superamos la pandemia y esos datos están disponible: se sabe así no sólo quién tuvo coronavirus, sino qué enfermedades de riesgo tiene asociadas y eso puede ser consultado por contratadores o por empresas. Esa información es privada y no debería estar en riesgo ni publicada en ningún lado. El Gobierno tiene que cuidar nuestros antecedentes”, completó

¿Qué cuidados tiene que tener una persona para descargar una app que te pide todos los permisos y si no los das no la podés usar?

Ante ese cuestionamiento, la especialista nos dijo que “uno le da muy rápidamente ‘aceptar’ a todo, cuando lo primero que hay que hacer es leer y no darle permiso a la app para que acceda a toda nuestra información, por ejemplo, a la geolocalización. Zoom fue presentando diferentes actualizaciones porque tenía un montón de ‘agujeros de seguridad’ y podían, por ejemplo, ingresar a tu computadora de forma remota”.

Para Sternik los ciudadanos debemos informarnos un poco más sobre el uso de la tecnología y no dejar cualquier aplicación o programa instalado en nuestro celular o computadora. Además, recomienda tapar la cámara de video. “También están en riesgo los chicos, a través de las clases virtuales, por lo que tanto los padres como los docentes se deben informar. Ahí el papel del Estado es muy importante, hay que acelerar la educación digital de todos”.

Existe una nota que habla de que estamos viviendo el New Deal de las pantallas, a partir de que el home office, la educación a distancia y las aplicaciones de delivery parece que han venido para quedarse. Sobre esto, Sternik nos dice “ese informe habla de la nueva era de las pantallas, pero en realidad explica que hay un montón de seres humanos invisibilizados y sin derechos, trabajando en talleres clandestinos. Por ejemplo, Mendoza es la única que reguló UBER, en el resto del país no hay ninguna forma

legal”. En conclusión, “estamos con la precariedad de Argentina, y de la mayoría de los países del mundo, utilizando tecnologías que no están reguladas”.

Finalmente, la periodista nos dijo que es peligroso que EEUU y China avancen sobre la inteligencia artifical, en manos de los dueños de Internet. “Además del barbijo nos tenemos que cuidar con el celular y a quién le dejamos nuestros datos”, concluyó.

Escuchá acá la nota completa del programa de Marcelo Arce, Uno Nunca Sabe.