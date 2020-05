Comercios de Mar del Plata vuelven a pedir la vuelta la actividad

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, aseguró hoy que no hay "elementos objetivos" que indiquen que exista circulación comunitaria del coronavirus en Mar del Plata y sostuvo que esta "foto epidemiológica" permite insistir ante el gobierno provincial en el pedido para habilitar los protocolos de funcionamiento para comercios minoristas.



El jefe comunal destacó la necesidad de "retomar la actividad comercial" en la localidad balnearia, luego de que la gobernación ratificara anoche que no habrá apertura de locales de atención al público en ciudades con más de 500 mil habitantes.



En una jornada que contó además con la movilización de un grupo de comerciantes frente al Palacio Municipal para exigir la apertura de negocios, Montenegro señaló que "la situación sanitaria nos permite insistir" en el pedido para que se aprueben los protocolos diseñados desde la comuna.



"Tenemos 30 casos confirmados desde el 10 de marzo. En los últimos diez días, fueron 13 casos. Hoy hay ocho activos, de los cuales dos son sintomáticos. No tenemos elementos objetivos que nos permitan aseverar que en la ciudad tengamos transmisión comunitaria. Pero trabajamos con todos los cuidados como si lo tuviéramos", aseguró en una conferencia de prensa.

Hoy la situación sanitaria de la ciudad nos permite insistir en la aprobación del protocolo para que los comercios minoristas puedan volver a abrir. Si en algún momento la situación cambia y se pone en riesgo la salud de los marplatenses, vamos a ser los primeros en volver atrás. pic.twitter.com/FT7uzp6Sza — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) May 19, 2020

En ese sentido, explicó que los protocolos fueron enviados dos semanas atrás al gobierno provincial, y que fueron reforzados con algunos cambios tras la prueba piloto que se realizó en la ciudad el segundo fin de semana del mayo en locales a cielo abierto.



Indicó que más allá de algunas aglomeraciones registradas durante esos días en la zona comercial de la calle Güemes, "los protocolos se han cumplido de muy buena manera por parte de comerciantes y por un porcentaje altísimo de la población".



A partir de esa experiencia, y en base a "la foto epidemiológica actual", subrayó "la necesidad de retomar la actividad comercial, limitada en horario, en cantidad de gente y con el distanciamiento necesario" en cada local.



"Es necesario reactivarla y si en algún momento esa foto que tenemos hoy cambia, vamos a ser los primeros en retirar esos protocolos o hacer cesar el funcionamiento de esos comercios, si en algún momento vemos que el sistema de salud o la salud de los marplatenses o la vida está en riesgo", dijo.

La desinfección en los espacios de mayor tránsito es muy importante para prevenir la circulación del virus en la ciudad y seguir cuidando a quienes tienen que salir. pic.twitter.com/7UGDxM9W5b — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) May 18, 2020





El intendente marplatense aseguró que "esta es la etapa de llevar la mayor cantidad de información posible a la provincia para que revea esta situación".



"Nosotros entendemos que es posible que se revea. Y sino, necesitamos una explicación, para poder entender el motivo. Más allá de una cuestión de un ´no´ porque somos más de 500 mil habitantes. Somos una población de más de 500 mil habitantes pero tenemos hoy ocho casos activos y 30 casos desde que se inició la pandemia", señaló.