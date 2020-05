Murió Ramona Medina, referente de la Villa 31 por coronavirus

Ramona Medina, referente del medio de comunicación alternativo La Garganta Poderosa y una de las figuras más reconocidas del Barrio 31, en la Ciudad de Buenos Aires, falleció este domingo como consecuencia de complicaciones derivadas de la COVID-19.

La mujer de 41 años se encontraba internada desde hace varios días tras haber sido diagnosticada con coronavirus, junto con el resto de su familia que habitan una vivienda de la mencionada barriada vulnerable, que en las últimas semanas se convirtió en un importante foco epidemiológico de la nueva enfermedad.

"Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó. No vamos a parar, ¡hasta que paguen los responsables!", fue el desgarrador mensaje subido por La Garganta Poderosa en sus redes sociales.

"NOS MATARON A RAMONA"



Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó.



No vamos a parar,

¡hasta que paguen los responsables!



NO PODEMOS MÁS.#JusticiaPorRamona pic.twitter.com/2GZDShZFuk — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 17, 2020

Medina había denunciado el 3 de mayo pasado que estaban hace varios días sin agua y sin posibilidades de higienizarse. "¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si yo tengo que salir todos los días a comprar agua. Ya no sé de qué manera pedirle a este Gobierno una solución para esta situación, porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo y nosotros seguimos sin agua", señalaba la comunicadora en un video.

La mujer tenía factores de riesgo, dado que era diabética insulino dependiente, mientras que su hija, en silla de ruedas y con los síndromes de West y Aicardi, también enfrenta la pandemia con un cuadro de salud previo muy delicado.