Ferrari, Mercedes y Lamborghini, los lujosos autos del mendocino "Mr. Poronga"

Federico Muñoz es un mendocino que hace más de dos décadas se fue a probar suerte a Estados Unidos y hoy, a través de la empresa de destape de cañerías que llamó "Mr. Poronga" no solo logró establecerse si no que llegó a comprarse un espectacular Ferrari, aunque también puede ostentar un Mercedes Benz y un Lamborghini.

"Es una Ferrari California", le dijo a Clarín este compatriota que gana más de 1 millón de dólares por año con su próspero negocio. "Se la compré a mi hermano mayor hace unos meses, después de que él compre un Lamborghini Gallardo negro".

Sobre la velocidad de su imponente adquisición no quiere dar demasiados detalles ya que no se anima a pisar a fondo el acelerador: "Es rápida pero ya no me animo a manejar muy fuerte. Una vez casi me mato con la (moto) R6 un día que iba a 240 kilómetros (150 millas) y desde eso ando despacio".

Su historia con los autos de lujo está, lógicamente, conectada con el éxito de su empresa. Cuando las ganancias le alcanzaron para soñar a lo grande, fue por su primer "regalito": "Me compre un Maserati Quattroporte en el 2015 y siempre me gustó ese auto". Pero claro, no llega a compararse con la estampa del cavallino rampante: "Una Ferrari fue el sueño desde que tenía unos 15 años".

uD83CuDF99[AHORA] uD83DuDCDE "Mr.Poronga nunca para", el éxito de Mendoza a USA, en #PerrosdelaCalle, por #Metro951 uD83DuDCFB https://t.co/JAHrxEB6CF pic.twitter.com/DSRFMxs2Ai — Perros de la Calle (@perroscalle) May 12, 2020

"Lo de 'Mr. Poronga' lo administro yo, pero hace 6 años que se maneja solo. Ahora, aparte de lo de Mr. Poronga, mi verdadero negocio es el de buscar casas para comprar. Yo compro casas en Detroit al por mayor. Esto es lo que me consume mas tiempo", explicó el mendocino sobre su otra redituable actividad.