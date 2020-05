View this post on Instagram

Hoy a las 22.00 hs. en Mendoza Prende Especiales charlamos con Nadia Haron, una destacada mujer de la gastronomu00eda de Mendoza. En su vida muchas veces se encontru00f3 frente a situaciones que la llevaron a volver a empezar. Su fu00f3rmula para reinventarse fue encontrar su esencia a travu00e9s de la simplicidad, que acepta y fluye. Vio que cada volver a empezar siempre fue un regresar al origen, pero no de cero sino con las manos llenas de aprendizajes de cada capu00edtulo anterior. No te pierdas esta hermosa charla con @nadiaharons. u00a1Te esperamos! #gastronomia #comida #mendoza #argentina #instagram #transmisiu00f3nenvivo