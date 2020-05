¿Te falta motivación? 5 consejos para encontrar la actividad física ideal para vos

En los últimos años, el mundo fitness ha visto crecer la popularidad de actividades como crossfit, entrenamiento funcional e incluso el tradicional running. Si bien la popularidad de estos métodos de entrenamiento ha abierto las puertas a que muchas personas apuesten por una vida más saludable, hay muchas que se limitan a ver estas actividades como las únicas formas de entrenamiento posible, lo que las lleva a desmotivarse cuando no logran entusiasmarse con ellas.

“Las personas necesitamos 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad intensa por semana para mantenernos saludables y evitar caer en el sedentarismo. Esto no quiere decir que se debe realizar algún tipo de entrenamiento en particular, por lo que encontrar una actividad que te motive y te logre transmitir buen humor va a ser la clave para que puedas lograr mantener una rutina de entrenamiento que te ayude a ser la versión más saludable de vos misma” explica Camila Mariana, entrenadora profesional certificada por la Academia Nacional de Medicina de los Deportes en Estados Unidos (NASM, por sus siglas en inglés). Es por esto, que la experta comparte 5 consejos para que encuentres la actividad que más se adapte a vos:

1. Animate a bailar

A la hora de evitar el sedentarismo, las clases de baile son tan efectivas como cualquier otro tipo de entrenamiento de mayor intensidad. Además, te conectan con la música y te permiten trabajar en tu desinhibición.

Si bien Zumba es uno de los métodos más conocidos, la realidad es que te podés poner en movimiento con cualquier tipo de baile, como el hip hop y la bachata, o incluso podés hacer clases de entrenamientos más tradicionales acompañadas por tu playlist favorita. Un tip para esta cuarentena es buscar en Youtube una de las tantas rutinas de baile de artistas conocidos como Jennifer López o los Beyonce.

2. Probá actividades que te relajen

Así como el crossfit libera toda la adrenalina que llevás adentro, hay otras disciplinas que te permiten canalizarlas a través de la relajación. Además, si bien actividades como el yoga, stretching o los pilates son vistos como ejercicios para liberar el estrés y relajarte, estos también te ayudan a fortalecer tus músculos y tonificarlos, lo que los convierte en un mix ideal para lograr el equilibrio entre el cuerpo y la mente.

3. Preparate para sudar

Si sos una persona súper activa, quizás actividades más relajantes te resulten aburridas. Si sos de las personas que no se pueden quedar quietas, los ejercicios de cardio y HIIT te van a ayudar a mantenerte activo y liberar tus endorfinas.

4. Buscá una actividad que te permita socializar

El periodo de aislamiento social no será eterno y cuando este termine las personas van a necesitar más que nunca retomar sus vínculos sociales. Si sos de las que necesitan hacerse un amigo nuevo en cada gimnasio al que vas, probar deporte en equipo como el hockey, el fútbol o el handball es la excusa ideal para mantenerse en forma y conocer gente nueva.

Durante la cuarentena, muchos gimnasios están ofreciendo clases por Zoom a sus miembros, lo que les asegura seguir conectados entre sí y compartiendo el momento de entrenamiento. Si te resulta complicado coordinar un horario para sumarte a una videollamada, otra opción muy popular estos días son los grupos de entrenamientos privados, como el desafío Lean & Strong, que te permite participar de una comunidad cerrada donde, si bien podés realizar tu rutina a tus tiempos, tenés la oportunidad de compartir tus dudas y progresos los otros miembros del grupo.

5. Tené expectativas saludables sobre los resultados que querés obtener

Las metas estéticas te pueden generar expectativas erróneas sobre los resultados que vas a lograr con tu entrenamiento, lo que en el largo plazo puede hacer que te sientas desmotivada. Cuando empieces una nueva actividad física asegurate de ponerte metas que te ayuden a ser la mejor versión de vos misma, como mejorar tu capacidad pulmonar o tener articulaciones más resistentes, y evitá autoimponerte exigencias sobre tu aspecto físico.

Ya sea que prefieras salir a correr o que te sientas más cómoda haciendo yoga en el living de tu casa todas las mañanas, las opciones de realizar actividad física son infinitas, lo importante es que te animes a empezar hoy para comenzar a trabajar en la versión saludable de vos que querés ser mañana.