Ulpiano Suarez quiere que el horario corrido siga en Capital después de la cuarentena

La implementación del horario corrido en los comercios de la Ciudad de Mendoza siempre fue muy debatida a lo largo de los años, encontrando adherentes pero no pocos detractores que con distintos argumentos, justificaban sus posiciones. Ahora, con las medidas de aislamiento social por la pandemia de COVID-19, ya se volvió una realidad tanto en las calles de la capital como en el resto de la provincia, por lo que ahora el municipio comandado por Ulpiano Suarez buscará que finalmente esta modalidad de atención al público ininterrumpida sea permanente.

Suarez manifestó categóricamente sus intenciones de sostener el horario corrido una vez que finalicen las medidas de aislamiento social, entendiendo que debe ser un paso fundamental para la evolución de la Ciudad de Mendoza como una metrópoli de su categoría: “Entendemos que es un momento bisagra para dar el paso hacia el cambio cultural que necesitamos. Desde que asumí como intendente me he planteado desafíos con el eje puesto en lograr una ciudad que promueva de manera equilibrada e integral el desarrollo económico y el cuidado del ambiente, y esta propuesta va en ese sentido”.



Desde el municipio capitalino enumeraron los principales beneficios que traería esta nueva modalidad, como una mejor calidad de vida para los empleados y un aumento del tiempo tanto para compartir con sus afectos como para realizar otras actividades. Asimismo, destacaron que permitiría salir y regresar a sus hogares con luz solar, brindando así mayor seguridad a las personas, y que además posibilitaría a los trabajadores gastar menos tiempo y dinero en transporte, ya que sólo deberían realizar dos viajes, entre otras notables ventajas.

Pero la apuesta de Suarez no se queda solo en los comercios. Aprovechando las medidas de flexibilización que regirán en los próximos días, el intendente capitalino ya planea extender para después de la cuarentena el horario escalonado para el ingreso a los colegios, la administración pública, los bancos y otras instituciones. En este caso, la Municipalidad aclaró que estas nuevas dinámicas propiciarían que no se generen embotellamientos y, en efecto, se reduzca la contaminación tanto sonora como ambiental, generando condiciones óptimas y seguras para el traslado. De esta manera, también el transporte público será más eficiente y no colapsará ya que los usuarios se desplazarán en distintos horarios y habrá espacio para todos.



Por otra parte, entendiendo a la salud y bienestar como ejes de una ciudad sostenible, mencionó otras ventajas que favorecerían a la población. Por ejemplo, debido a que los procesos físicos, mentales y biológicos se encuentran condicionados a la luz solar, realizar estas actividades en una franja horaria extendida durante el día se traduciría en mejores niveles de rendimiento en nuestro comportamiento, adecuándola a nuestras tareas de trabajo, compras, ejercitación, recreación y disfrute familiar, lo que implicaría un paso fundamental en nuestra organización diaria.



Esta propuesta también está enmarcada en la "Declaración de la emergencia climática" que realizó el intendente Suarez hace unos meses. En efecto, el horario corrido reduciría en muchos casos en un 50 % la cantidad de viajes de los trabajadores y atenuaría notablemente la contaminación. Del mismo modo, generaría mayor eficiencia energética y un consecuente ahorro energético producto del aprovechamiento de la radiación solar, luz y temperatura asociada.



Por último, el intendente considera que, adecuando estos horarios de las actividades durante el año para aprovechar la luz solar, no sería necesario el cambio de huso horario, tema debatido durante años en la provincia.