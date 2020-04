Mendocino en China: "El consumo comienza a reactivarse"

"Se está saliendo de forma gradual. La gente está precavida y en las calles usa barbijo. Restaurantes están trabajando con la mitad de la capacidad. Escuelas y universidades continúan cerradas". Así Valentín Saal describe, en líneas generales, lo que hoy es China, el país donde arrancó la pandemia del coronavirus durante enero último. En Uno Nunca Sabe, el mendocino que reside en Shanghai describe las huellas en la sociedad que está saliendo de la pandemia y cómo el gigante asiático intenta volver a la normalidad, en un contexto de miedo al retorno del Covid-19.

Economía frenada: "La parte productiva y el consumo están frenados y comienzan a reactivarse de a poco. Acá la economía lo ha sentido. Hay gente que ha perdido el trabajo, pero están quienes prestan ayuda cuando pueden. Nunca hubo problema de abastecimiento de alimentos. La gente compra todo de forma online".

Disminución de contagios: "Los casos han disminuido. El entendimiento sobre el coronavirus va cambiando todo el tiempo y va aumentando. Al ser un virus nuevo, hay cierta preocupación de un posible rebrote".

Controles estrictos sobre la población: "Yo había salido de China y me agarró la pandemia afuera en Barcelona, España. Luego tuve la posibilidad de regresar. No había cuarentena obligatoria, pero me tocó cumplirla por haber vuelto del exterior".

"Al llegar al aeropuerto me hicieron todos los chequeos pertinentes, luego me trasladaron a mi casa. Me entregaron un sensor, me registraron y luego tenía que enviar los reportes diarios con el control de la temperatura y si presentaba algún síntoma".

