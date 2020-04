Violó la cuarentena escondida en el baúl de un auto para ver a su novio y se filmó

Un nuevo acto de irresponsabilidad y estupidez se sumó a los que vienen trascendiendo de personas que no respetan la cuarentena obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, pero en esta oportunidad la protagonista fue más allá que nadie tras esconderse en el baúl de un auto para ir a ver a su novio, filmarse y subir el video a sus redes sociales.

El lamentable episodio ocurrió este martes por la madrugada cuando la joven de 25 años decidió ir a ver a un tal "Cristian" pero, en una primera instancia, el paso le fue denegado por un control policial al no tener un certificado habilitante para circular y fue escoltada hasta su casa.

No conforme con esto la mujer volvió a pedirle al chofer que la lleve, pero en esta oportunidad se escondió en el baúl del auto y desde allí grabó el video que subió a las historias de su Instagram, cuya cuenta es @agustina.princeshe, perfil que ahora figura como no disponible.

"Iba en un taxi y me detuvieron en el puente Pueyrredón. Me pidieron papeles que no tenía, sólo el DNI tenía, y me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo porque el policía se desvió. Me volví a subir al taxi, sólo que ahora vamos a pasar el control pero metida en el baúl, o sea, Cristian mirá lo que hago por vos", contó con orgullo en la filmación.

El mensaje de la chica, mientras estaba estirada en el baúl de la unidad y su cabeza daba al tubo de gas, se produjo en el momento que el taxista la cruzaba hacia Capital Federal. Tras la violación de la cuarentena de la joven y posterior difusión del video, efectivos de la Policía Federal intentar identificar y detener a la autora del episodio, aunque la misma suerte podría correr el taxista que la llevó.