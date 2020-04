¡Madre mía! Rosalía frente al espejo del baño con muy poca tela cubriéndola

Rosalía Vila Tobella, mayormente conocida como Rosalía es una cantante española que sin dudas tuvo un 2019 para no olvidar nunca más ya que no sólo arrasó con su música si no también con los premios en los concursos que participó.

Teniendo en cuenta que con su música conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo, su popularidad en las redes sociales ha crecido abismalmente.

En una de sus últimas publicaciones se la ve ella tomándose una selfie frente al espejo donde demuestra que tiene una figura espectacular.

La misma que fue publicada hace algunas horas atrás en su cuenta de Instagram cuenta con más de 20 mil likes y cientos de comentarios que no paran de alabar la belleza de la morocha.

Además Rosalía aprovechó la oportunidad para desearle a sus seguidores un feliz comienzo de semana e invitar a que la sigan a todos aquellos que ven la publicación y que todavía no lo hacen.