Crean una plataforma para conectar redes de ayuda

Estamos convencidos que todo lo que estu00e1 pasando es una oportunidad para poner en valor la cooperaciu00f3n y solidaridad global. Por eso, desde Quinto Impacto en alianza con @fuxia.estudio lanzamos Trama, un espacio donde podu00e9s contarnos en quu00e9 tareas queru00e9s sumarte como voluntario, para que otras personas, familias e instituciones sepan que pueden contar con vos. Sumu00e1 tu granito de arena. Entramate! www.entramate.org