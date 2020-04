Aislamiento en hogares pobres: "Si no salen a la calle no comen"

"Mis alumnos viven en la pobreza permanentemente. Pese a la cuarentena tienen que salir a la calle igual porque o sino no comen. Cuando estás con una familia que pasa hambre lo primero que te fijás es en el té con leche para la noche y después te fijás si hay jabón para lavarse las manos. No tienen agua caliente, no tienen inodoro, no tienen espacio para bañarse, no tienen espacio para lavarse la ropa. Donde se cocina se lava la ropa, cuando pueden. El aseo cotidiano no lo cumplen porque la prioridad es comer".

Luis Duprat es docente y también militante social. Da clases en barrios carenciados. Afirma tener la certeza de que en el Gran Mendoza hay barrios pobres que no reciben ayuda social del gobierno nacional ni provincial. Y considera que donde llega el Estado no alcanza para solucionar el problema:

"Nación y provincia están haciendo un esfuerzo, pero no alcanza porque es una situación de pobreza estructural. Es darle una aspirina siendo que la enfermedad es más grande que un dolor de cabeza".

En Argentina hay casi 6 millones de personas que no tienen baño o agua en su casa. Sin tener en cuenta las zonas rurales en el país hay más de 320.000 hogares donde viven casi 2 millones de personas con hacinamiento crítico en los que habitan más de tres personas por cuarto, según el INDEC.

"Algunos rompen la cuarentena porque no les preocupa el poder represivo del Estado. Por ejemplo, una multa de 6 mil pesos, ni se imaginan lo que es todo ese dinero. En alumnos de nuestra escuela hay un celular para dos familias. Muchas mujeres trabajan en casas haciendo limpieza, y eso está totalmente vedado. Y también hoy no pueden hacer lo que es una práctica muy común: cortarle el pelo a los vecinos y cobrarle 50 o 60 pesos. Ahora no tienen dónde hacerlo ni a quién hacerlo", describió.

Según datos oficiales, el 10% de los hogares no accede a la red pública de agua corriente; el 30% no dispone de gas de red; y el 29% carece de conexión a las redes cloacales. El 6,3% de los hogares (850.000) habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales. Y 1.800.000 hogares urbanos no poseen baño o lo tienen fuera del terreno o comparten el baño con otros hogares, el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica, o el baño no tiene descarga de agua.