¡Todo les da vergüenza!: estos son los signos más pudorosos del zodíaco

No todo el mundo es extrovertido. Algunas personas prefieren pasar desapercibidas y no hace cosas que llamen la atención. Además, muchas veces se guardan de hacer lo que realmente quieren por vergüenza.

Esto los lleva a parecer callados y distantes, y cerrados a nuevas experiencias, sobre todo en el ámbito amatorio. Mirá en esta lista cuáles son los signos más pudorosos del zodíaco.

Piscis

Son unos románticos empedernidos, por lo que prefieren darle mucha importancia al ámbito emocional por sobre el sexual. Esto hace que no sean particularmente osados en la cama, y que elijan una rutina antes que buscar situaciones nuevas y excitantes. Muchas veces por pudor no probarán cosas que probablemente disfrutarían. Prefieren quedarse con la duda antes de arruinar una relación que los hace felices.

Tauro

Su reconocida pereza los hace también muy poco amigos de esforzarse al momento de tener aventuras sensuales. Prefieren no hacer nada del trabajo, aunque disfruten de estar con otras personas. Esto los lleva a no probar cosas nuevas por decisión propia, lo que a muchas personas les hace creer que son muy pudorosos. Lo que hace falta para que un nacido bajo este signo se anime es mucha incentivación, si no preferirá quedarse en lo conocido.

Libra

El signo del equilibrio ama sus estructuras, y espera que todos las respeten. Eso hace que muchas veces los nacidos bajo este signos se queden exclusivamente con lo que conocen y disfrutan a la hora del amor. Si una persona de un signo más atrevido termina involucrado románticamente con un libra, pensará indudablemente que son muy pudorosos, porque no se animará a hacer nada osado en la cama.

Capricornio

Los capricornianos tienen la capacidad de entregarse en cuerpo y alma a sus parejas, pero primero tienen que pasar un obstáculo muy grande: son muy prejuiciosos. Estarán siempre atentos a que nada de lo que se haga en la cama ofenda su delicada sensibilidad, y probar cosas nuevas es casi imposible para ellos. Por eso son considerados el signo más pudoroso del zodíaco. Si superan esa traba, se transforman en amantes superlativos.