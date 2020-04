"En Argentina estamos contando mal los infectados y los muertos"

Conrado Estol, médico neurólogo que hizo la residencia en Nueva York, es un estudioso en marcos de referencia y en políticas preventivas. También se encarga de reunir datos y hace interpretaciones estadísticas. Por esto último es por lo que tiene temor. “La semana pasada cumplimos un mes de la infección. Llegamos con 966 infectados. Se había cumplido la expectativa. Fue un número que me tranquilizó. Ahora, una semana después, estoy preocupado”, comenzó explicando.

“Me llama la atención que en una semana no se hayan duplicado los casos. Es raro. Por más que hayamos declarado la cuarentena en el momento correcto, por más que hayamos sido unos adelantados en el aislamiento preventivo, que no se haya duplicado el número de infectados es extraño. Me parecía que veníamos con números razonables, pero cuando leo que en el día 37 de la enfermedad tenemos apenas 1.500 infectados, noto algo raro en el conteo”, le comentó Estol a Infobae.

Si bien no habla de que el ministerio de Salud esconda casos, explica que se están haciendo pocos hisopados: “Nuestro testeo es uno de los más bajos del mundo. Testeamos a 0,2 por cada mil personas. En Italia, testean once cada mil, en Dinamarca ocho cada mil, en Chile tres cada mil”.

Según sus propios cálculos, los números que tiene a cargo el ministerio de Ginés González García no son razonables: "Si extrapolamos números de otros países con un rasgo intermedio entre Dinamarca e Italia, un país que lleva buenas estadísticas del control de la pandemia con otro que hizo todo mal, si nos ponemos en el medio, deberíamos tener al menos unos 30 mil infectados”.

“Estamos contando mal los infectados y los muertos. Estamos viendo solo la punta del iceberg. Solo uno controla lo que mide", dijo. Y agregó: “Todos los pacientes que entren con síntomas a un sanatorio tienen que ser testeados y sus contactos estrechos también”.

Por último, le pidió al Gobierno que comience a hacer testeos masivos antes de que sea tarde.