Avanza el uso obligatorio del barbijo en la Argentina

Las provincias Catamarca, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero y el municipio bonaerense de Zárate decretaron el uso obligatorio del barbijo en la vía pública, en el marco de la controversia a nivel mundial por su implementación y pese a que el Gobierno nacional lo desaconsejó para personas sanas. En cambio, en Mendoza por el momento no se tomarán medidas similares.

Jujuy fue una de las primeras provincias en la Argentina en instalar el uso obligatorio de barbijos en la vía pública, según adelantó anoche el gobernador Gerardo Morales a través de su cuenta de Twitter: "Luego de un análisis profundo y consenso entre especialistas de la salud, decidimos que a partir del viernes 10 de abril, el uso del barbijo será obligatorio en la vía pública en Jujuy". Además, explicó que quien no cumpla con la nueva obligación, deberá pagar una multa de $1.000.

En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto en el que estableció el uso obligatorio de barbijos o protectores faciales como pañuelos y bufandas, para cualquier ciudadano que circule por la calle a partir de hoy.

#Coronavirus ? En Jujuy recomendamos el uso del barbijo en lugares públicos a partir de hoy en toda la provincia y, desde el viernes 10 será obligatorio usarlo.

Pionera en ese sentido fue la provincia de Catamarca, donde el mandatario Raúl Jalil había dispuesto la obligatoriedad del barbijo en la vía pública desde el 25 de marzo, pese a que en esa jurisdicción no se han registrado casos de COVID-19. También en Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, anunció que desde hoy se exige el uso de barbijos a “quienes transitan las instituciones públicas, a los que van a los supermercados, a los que expenden combustibles, a los que están en la vía pública”.

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, igualmente confirmó que a partir del 13 de abril será obligatorio el uso del barbijo en la vía pública, con las consecuentes multas y sanciones legales, para quienes incumplan la normas.

En tanto, el gobierno de Mendoza aún no decretará la obligatoriedad del barbijo y esperará las disposiciones del Gobierno nacional en ese sentido, explicaron a MDZ fuentes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social. De todas formas, las fuentes consultadas reconocieron que es un tema "que se sigue de cerca" y que, al igual que otras cuestiones, "podría cambiar" si hay nuevas directivas.

Sin embargo, desde el Ejecutivo nacional parece que no habrá cambios en la política del uso de barbijos en la vía pública, ya que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló hoy en declaraciones radiales citadas por la agencia Télam que la utilización de este producto "no es necesario para todos" y "depende mucho de cada caso y hay que asegurar el barbijo para quien tiene que usarlo", aunque agregó que “el que no lo necesita y lo usa igual, bienvenido sea".