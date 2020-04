Un "chacal" mendocino pidió domiciliaria y su familia se negó

Algunos piensan que en Mendoza no pasan estas cosas. Pero pasan. Un hombre abusó de su propia hija durante una década y hasta tuvo una hija-nieta con ella. Por eso fue condenado a 18 años de cárcel; pero a pesar de su aberrante crimen pidió pasar a domiciliaria porque tiene 65 años y padece enfermedades que lo ponen en riesgo frente a la pandemia. Sin embargo su ex esposa y su hija no quisieron saber nada con que vuelva a casa.

Este jueves, durante la videoconferencia en la que podía resolverse su excarcelación, el detenido contó -muy fresco- que pretendía retornar a su domicilio en Luján. El mismo donde cometió las violaciones y donde todavía se alojan su hija y su ex esposa.

Ante la "propuesta", las mujeres se negaron. Incluso la ex reveló que el criminal la había obligado a ir a visitarlo a la cárcel, convenciéndola mediante amenazas.

El caso

El "chacal" de Luján comenzó con los abusos a su hija cuando ella tenía 13 años. También la amenazaba: le decía que lastimaría al resto de la familia si no accedía. A sus 17, la víctima quedó embarazada de su padre, tuvo la beba y los abusos siguieron.

La adolescente fue violada sistemáticamente hasta el 2003, cuando -a sus 23 años- se animó a contar su calvario. En el proceso legal que se abrió posteriormente, se ventiló que el delincuente también había abusado de su hija-nieta, aunque esto último no pudo demostrarse con pruebas.

Así las cosas, el detenido deberá permanecer tras las rejas hasta 2031.