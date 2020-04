¿Por qué la policía "permitió" a los jubilados violar la cuarentena?

Roberto Munives, jefe de la Policía de Mendoza, se pronunció en contra de reprimir a jubilados, luego de que este viernes, en la provincia y en las principales ciudades del país, miles de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo directamente rompieron la cuarentena durante las largas colas realizadas en las veredas de los bancos, siendo que estaba previsto que fueran solo los que no tienen tarjeta de débito, cosa que finalmente no fue así, ya que concurrencia fue mucho mayor de la prevista.

Entrevistado por No Tan Millennials en MDZ Radio, Munives dijo que la policía "no puede entrar en una acción física para que la gente entienda" y que "un abuelo no le falta el respeto al policía". Esto último, en referencia a los mensajes por altavoces de las fuerzas policiales para que se cumpla el distanciamiento social en las veredas de los bancos:

Si tienen tarjeta de débito, compañemos a nuestros abuelos, padres, tíos al cajero. Enseñemos a usarla. Tomemos un tiempo para esto. Que solo vayan a los bancos quienes no tengan débito. Que nuestros viejos no hagan colas también es responsabilidad nuestra cuidemoslos nosotros — carlos burgueño (@cburgueno) April 3, 2020

"Debemos tener la amplitud, inteligencia y la sensibilidad para quien hace uso de la fuerza pública para que la gente esté a dos metros de distancia. Nunca hemos pasado por una experiencia como esta. Nuestra cultura es muy distante del de otras partes del mundo: en este caso el jubilado merece un tratamiento disuasivo, educativo y de concientización. Y posteriormente de control y sanción. En otras partes del mundo directamente hacen uso de la fuerza abusiva", agregó.

"Mendoza es la provincia que -en proporción a la cantidad de habitantes- tiene más actos de sanción a los que violaron la cuarentena. Por infracción al artículo 205, estamos llegando prácticamente a las 3 mil personas", comentó.

El audio completo con la entrevista: