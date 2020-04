Debate médico: ¿es recomendable que todos usen barbijos o no?

View this post on Instagram

u00bfCuu00e1ndo se debe usar una mascarillau2753u00bfCu00f3mo colocu00e1rsela, usarla, quitu00e1rsela, y desecharla? ud83dudc49 Recomendamos el uso en el caso de las personas que presentan su00edntomas de la #COVID19 y en el de quienes cuidan de personas que tienen su00edntomas como tos o fiebre. u2795 INFO en el enlace en nuestra BIO u2b06ufe0f