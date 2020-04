Qué hacer si los chicos no quieren salir de la casa

Luego de más de un mes de aislamiento los menores pueden realizar salidas recreativas acompañados por un adulto, así lo decidieron desde Nación. Antes de realizar estas salidas es importante que el adulto dedique tiempo a explicarle al niño sobre la situación.

MDZ dialogó con Nancy Caballero, psicóloga y psicopedagoga dedicada a la orientación familiar para para consultarle su opinión sobre esta nueva etapa del aislamiento. “Sin dudas es necesario que los niños salgan. Principalmente porque lo que necesitan los chicos es un rato de sol y aire libre. Si nosotros estamos al sol generamos serotonina que es la hormona que nos brinda energía", explica la profesional. Por este motivo, desde lo científico la psicóloga considera que es absolutamente necesario que los chicos salgan, en especial aquellos que viven en departamento o casa chica donde no tienen patio y balcón.

Para comenzar se le debe brindar detalles sobre la salida: dónde van a ir, qué van a hacer, cuánto tiempo. Siempre atentos a sus emociones antes, durante y después de la salida. "Explicarles que esta vez la salida va a ser cortita, cuando esto pase podremos hacer salidas con mayor distancia y más tiempo. Porque puede suceder que el niño se desborde y no quiera después volver a casa", aconseja la especialista.

Los espacios públicos para niños seguirán cerrados.

​​​​

¿Qué pasa si un chico quiere quedarse en casa?

Según Nancy Caballero el niño puede expresar no querer salir a la calle por diversos motivos. Lo primero, según la profesional, es que realmente él se sienta bien en casa, porque está viviendo una situación atípica, piensa “tengo mis papás todo el día conmigo o puedo estar en pijama y con pantuflas y nadie me reta me puedo acostar un ratito más tarde”, son todas las partes que los chicos puedan vivir como positiva de esta etapa.

Lo segundo sería que realmente no quiera salir porque esté aterrizado y "esto obviamente es responsabilidad de los adultos", aclara Caballero. "Los chicos tienen que saber que estamos transitando por una pandemia pero no podemos estar hablando todo el tiempo de ese tema, poniendo el noticiero y hablando de muertes. Sino que simplemente deben saber que hay un bichito (virus) dando vueltas que puede enfermar y por eso tomamos todas las precauciones para prevenir algo que ya va a pasar", expresa la especialista.

Ahora bien, si el chico que realmente se ha deprimido, es decir, que está con síntomas de depresión y que no quiere salir porque no tiene energía, en ese caso en particular se deberá trabajar para generar en él situaciones de diversión, de risa, de entretenimiento. Ayudarlo a generar más dopamina y serotonina para que esta angustia pase.

"Todo depende mucho de los adultos referentes, la salida para los chicos va a tener una relación directa con la convivencia y cómo lo vive el adulto. Si realmente lo necesitan y los chicos quieren salir tomar todos los recaudos posibles, no desde el miedo sino desde la prevención", concluye la profesional.