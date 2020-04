Cómo atenderán los bancos y qué trámites pueden realizarse

Los bancos mantendrán esta semana el esquema de atención con turno previo, informó hoy el Banco Central (BCRA).



De esta forma, tal como sucedió la semana pasada, para acceder a la sucursal los clientes deberán sacar un turno de manera previa por los canales que el banco ponga a disposición (sitio web o de manera telefónica) y ese comprobante servirá como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco.



Por su parte, los jubilados y pensionados no necesitarán turno, pero tienen que consultar a Anses su fecha de atención correspondiente antes de acercarse a una sucursal bancaria.



En las sucursales tanto las personas como las empresas pueden realizar operaciones como apertura de cuentas, gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a las cajas de seguridad, hacer gestiones vinculadas a las cuentas y depósito y extracción de moneda extranjera.



Las operaciones de retiro y depósito en pesos se mantienen por los cajeros automáticos o terminales de autoservicios u otro sistema puesto a disposición por la entidad.



En el caso de grandes volúmenes de efectivo, cualquiera sea la actividad, se deberá acordar con la entidad.



Los cajeros automáticos tienen la obligación de expender hasta $15.000 por día -y en una única operación, si el cliente así lo quisiera- y su utilización no genera cargos ni comisiones, tanto para clientes como para no clientes de la entidad financiera, hasta el 30 de junio.



También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias, se informó.