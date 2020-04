Varios datos positivos y uno preocupante: el impacto del Covid-19 en Mendoza

Pasó más de un mes desde que se diagnosticó el primer caso de coronavirus en Mendoza y por ahora no se ha registrado un "pico" que genere tensión dentro del sistema de salud. También pasó más de un mes de aislamiento obligatorio, cuestión que ayudó a que no se expandiera más el virus.

En el mapa de situación de la pandemia en Mednoza hay varios datos alentadores y uno preocupante. Primero, Mendoza lleva cinco días sin nuevos diagnósticos de COVID-19, aún a pesar de que se aumentaron los testeos. Ese es uno de los indicadores que más "celebran" en Salud, pero por ahora con prudencia. Es que indica que la cadena de contagios puede estar cortada y que no hay circulación social del virus.

Un dato que habla de los mecanismos de prevención es que la mayoría de los casos se dieron en personas que viven en el "conurbano" mendocino, aunque se contagiaron en otro lado. Sin aislamiento, probablemente los contagios hubieran sido más en ese núcleo urbano, como ocurrió en Buenos Aires.

El dato llamativo es la cantidad de muertos y la relación con los enfermos. La cantidad de casos que hay en Mendoza impide que se pueda elaborar una estadística representativa porque puede haber una "aberración" estadística. Pero el número igual resalta porque en Mendoza fallecieron 9 personas. La mayoría de las personas que murieron estaban dentro de los grupos de riesgo por su edad y por su estado de salud. Hay dos casos que escapan de la ley general pero, según explican los especialistas, no está fuera de lo previsible. "Que las personas más vulnerables sean los adultos mayores no significa que los más jóvenes no puedan tener complicaciones", aseguró un infectólogo a MDZ.

Tendencias

En Mendoza hay 70 casos diagnosticados con coronavirus. La Provincia se acerca a los 1000 testeos. Hasta ayer habían sido 883. Es decir menos del 10% de los "casos sospechosos" analizados fueron positivos. La tasa cada 100 mil habitantes sigue siendo baja respecto a otros centros urbanos: hay 3,5 cada 100 mil habitantes.

El promedio de edad de las personas que tienen Covid-19 en Mendoza es de 44 años entre las mujeres (con un rango de 7 a 84 años) y de 52 años entre los hombres (con un rango de 7 a 90 años). Aunque el Ministerio de Salud de la Provincia no informa con precisión cómo se distribuye la ocupación de camas, nunca hubo más del 10% de pacientes en terapia intensiva. Igual en el mundo se espera que cerca del 4% de los casos sean agudos. Hubo momentos en que en Mendoza fue superior y es también lo que ocurrió con las muertes. El 22% de los fallecidos tenían menos de 60 años y el 78% restante eran mayores.

La cantidad de casos por edad.

La forma en la que contrajeron el virus las personas que se enfermaron en Mendoza ya es pareja entre quienes habían viajado y los que se contagiaron en Mendoza por un contacto cercano. En ese plano sigue siendo un misterio lo que ocurrió con tres personas de Malargüe y también algunos del Gran Mendoza que tienen un nexo epidemiológico dudoso. A pesar de ello, no hubo más expansión de casos a partir de ellos. Entre quienes se contagiaron afuera, 24 lo hicieron en algún país de América (el Caribe y Brasil principalmente). Otros 10 se contagiaron en Europa y uno en Estados Unidos.

La procedencia de las personas que tienen la enfermedad también responde a la lógica poblacional de Mendoza. La mayoría son del área más poblada del Gran Mendoza: entre Guaymallén, Capital, Las Heras y Godoy Cruz se concentran 49 casos. Guaymallén, con 15 casos, es el que más prevalencia tiene. Ese dato no es relevante en cuanto a que no se contagiaron en Mendoza. Sí lo es desde el punto de vista preventivo: si no hubiera aislamiento, la mayoría de las personas que tenían coronavirus hubieran recorrido el "conurbano mendocino", con alta posibilidad de que se expendiera el virus. El Este es la única región sin casos positivos.

Los lugares de internación más demandados son las clínicas y hospitales privados; incluyendo en ese grupo a OSEP. El 63% de las personas internadas están o estuvieron en algún efector de esa naturaleza. Justamente la Obra Social de Empleados Públicos ha sido quien más ha debido responder y concentra el 26% de los casos. Los hospitales Del Carmen (con 16 casos), Español (con 11 casos) y Central (con 10) han sido los que más pacientes atendieron.

Mientras tanto, sigue en elaboración el "Plan Estratégico" por si hay más demanda hacia el sistema de salud. Ahora, incluso, se ofrecieron escuelas por si hacen falta sitios de aislamiento.