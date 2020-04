¿Alguien los entiende?: estos son los signos más enigmáticos del zodíaco

Ir con la verdad y la transparencia como bandera por la vida no es para todo el mundo, y hay personas que de hecho prefieren ocultarse de manera permanente para que nadie sepa absolutamente nada sobre ellos.

No siempre es porque tengan secretos terribles que ocultar. Lo que pasa generalmente es que valoran su privacidad, y consideran que mantener su vida envuelta en misterio los protege de posibles manipulaciones y relaciones que les resulten negativas. Mirá en esta lista cuáles son los signos más enigmáticos del zodíaco.

Escorpio

El signo más cercano a lo oculto de todo el zodíaco es también el que disfruta de que nadie sepa realmente lo que está pasando con él. Los escorpianos se protegen del sufrimiento y de posibles ataques manteniendo una niebla sobre todos sus asuntos, para que nadie se aproveche de ese conocimiento.

Capricornio

No hace falta ni decir que los nacidos bajo este signo son inescrutables desde afuera. Se esfuerzan al máximo en que nadie se entere lo que están planeando, especialmente en el ámbito laboral. Lo bueno es que son los mejores para guardar secretos, a menos que los utilicen en nuestra contra para conseguir uno de sus objetivos.

Piscis

Los piscis tienen un vínculo especial con la magia del mundo y de los astros, lo que los hace enigmáticos por naturaleza. Ellos no pueden evitarlo, ya que es común que vean o sientan cosas que los demás no pueden, y por lo tanto, no son comprendidos. Quienes los conozcan descubrirán su encanto magnético.

Acuario

Son enigmáticos porque siempre tienen un dato del futuro que otras personas no pueden conseguir. Esto se debe a que están muy conectados con la sensibilidad del universo, por lo que presienten cosas que los demás no. El echo que vivan prácticamente en otro plano los hace imposibles de entender.