Coronavirus: más del 40% de los argentinos vio mucha desinformación en apps de mensajería o redes sociales

Entre el 31 de marzo y el 7 de abril se llevó a cabo una encuesta online del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford en la Argentina y otros 5 países, Alemania, Corea del Sur, España, los Estados Unidos, y el Reino Unido. El objetivo era entender el consumo de noticias de las personas en el marco del coronavirus y la proliferación de noticias falsas o inexactas, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó como “infodemia”.

Los resultados muestran que en el país un 45% dijo que vio mucha o una buena cantidad de información falsa o inexacta en aplicaciones de mensajería, como Whatsapp, y un 43% dijo lo mismo acerca de las redes sociales, como Facebook y Twitter. Junto con España, donde respondió así el 44% para ambos tipos de plataformas, son los países con los porcentajes más altos.

En cuanto al origen de la desinformación, un 47% señaló a personas que no conocen, un 31% a conocidos, y un 30% a los medios. Vale destacar que se trata de encuestas de percepción, por lo que los resultados refieren a los casos en los que las personas dicen y recuerdan haberse cruzado publicaciones incorrectas, más allá de que estas hayan sido falsas o no. Sin embargo, señalan en el estudio, esto es igualmente importante ya que “si las personas ven algo como desinformación, incluso si es verdad, pueden reaccionar de forma diferente hacia ello”, y viceversa. La muestra fue de 1.003 casos y representativa de todo el país.

Conocimiento de la población

Para estimar el conocimiento de las personas, la encuesta del Instituto Reuters incluyó además 5 preguntas sobre el virus en base a información de la OMS. De esas 5, en promedio los argentinos contestaron bien 3, similar a los resultados obtenidos en los otros países. En general, en el país acertaron en que los antibióticos no son efectivos contra el coronavirus (64% de respuestas correctas), que es falso que comer ajo previene la enfermedad (72%), y que las personas mayores son las que se encuentran en el grupo de riesgo (95%).

Pese a esto, el estudio destaca que en varios países la mayoría de los encuestados no respondió correctamente sobre la frase falsa del virus como producto de un laboratorio. Sólo 31% de la muestra en el país acertó, con un 28% que avaló la teoría conspirativa y un 41% que dijo no saber. Se trata de una desinformación que fue viral, y que incluso tuvo lugar en el canal C5N y luego de la encuesta también fue difundida a raíz de un documental de un medio norteamericano por Infobae, Clarín y La Nación. Como publicó la revista The Lancet, científicos de múltiples países analizaron el virus y concluyeron “de forma abrumadora, que el origen está en la vida silvestre”.

Además, en la Argentina un 32% contestó incorrectamente que el virus no se transmite en ambientes cálidos, y un 15% dijo no saber la respuesta. De hecho, el propio presidente Alberto Fernández dijo meses atrás que el coronavirus “muere a los 26° C” en el ambiente, algo sobre lo que no hay pruebas y Chequeado calificó como INSOSTENIBLE. La OMS sostiene que el virus se puede transmitir en todas las áreas climáticas.

Consumo de noticias

La encuesta mostró que la Argentina es el país donde su población consume más noticias online (incluyendo redes sociales) y en la televisión, con el 90% y 77% de los encuestados, respectivamente. Un 74% dijo que se informa por los medios de comunicación, aunque la situación cambia levemente según el grupo etario. Por ejemplo, entre aquellos de 18 a 24 años casi la mitad dijo que usó Instagram para informarse sobre la Covid-19, y 9% la red social Tik Tok. Más de la mitad de los encuestados dijo haber discutido del tema con familiares, amigos y colegas a través de WhatsApp.

Más allá del alto nivel de uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería, la fuente más confiable de noticias sobre el coronavirus fueron los científicos, doctores y expertos (90%), y las organizaciones internacionales de salud como la OMS (88%). En el extremo opuesto estuvieron los desconocidos (21%) y las personas cercanas (44%). Un 70% señaló como confiable la información del Gobierno y, si bien el porcentaje cae entre aquellos identificados con la oposición, la Argentina es el país que mostró la menor polarización al respecto de los 6 países analizados.